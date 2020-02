Leo – Horóscopo de 28 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Tu carácter alegre y divertido atraerá a personas en la misma sintonía, no permitas que el entorno afecte tu buena vibra.

Dinero: Hoy tiene toda la oportunidad de mostrar tu valía. Tus habilidades son más que suficientes para cumplir con tus tareas.

Salud: Sera bueno descansar y pensar en ti mismo el día de hoy. ocúpate de tus emociones, no dejes que te invada la tristeza o la angustia.

Consejo: Deja salir tus emociones para que no te sientas abrumado o te harás daño. Palabra clave alegría.



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras triangulando, es decir, que tendrás un excelente día y si lo aprovechas vendrán muchas cosas positivas.

Trabajo:

Hoy no es un buen día, lo mejor es evitar discusiones en la oficina, intenta ser lo mas colaborativo.

Salud:

En este día tan ajetreado te sentirás muy cansado y los dolores de cabeza te atormentaran, si persiste visita a tu medico.

Amor:

Valora a la gente buena, aunque parezca que siempre van a estar ahí, un día simplemente no van a regresar.

Dinero:

Intenta mantener los gastos al mínimo, intenta no invertir en este día.

Consejo: Debes ser sabio al escoger que batallas pelear.