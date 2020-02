Leo – Horóscopo de 26 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Debes escuchar a tu corazón, no puedes desperdiciar el don de amar que tienes. ¡Deja el miedo a un lado!

Dinero: A causa de tu desempeño podrás ser recompensado o reconocido por tu superior. Si eres tú propio jefe, ¡felicítate!

Salud: La rutina que llevas te está consumiendo, hay que empezar a organizar tus labores para que puedas descansar mejor y comer más saludable

Consejo: Leo, es bueno que sueltes la carga a otros que desean ayudarte. Te quitarán un peso de encima.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, estarás lleno de emociones que seguramente alteraran las situaciones que vivas hoy.

Trabajo:

Sera un día complicado y lleno de conflictos, hasta que no te des cuenta de que eres tu el que esta complicando la situación, tu ambiente no se calmara.

Salud:

Deja a un lado las excusas y comienza a tomar acciones sobre tus malestares.

Amor:

Debes ser muy claro con tus emociones, si sientes que algo no esta bien y te sientes engañado exprésalo, busca la verdad.

Dinero:

Si hoy adoptas una postura de agradecimiento, podrías recibir una recompensa que estabas esperando.

Consejo: Eres el dueño de tus emociones, no las reprimas, solo tienes que aprender a llevarlas a ellas y no ellas a ti.