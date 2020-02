Leo – Horóscopo de 16 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Las situaciones de hoy pondrán tu paciencia al límite, respira profundo.

Dinero: Trata muy bien a tus clientes o compañeros de trabajo, mañana podrías lamentarlo.

Salud: Regálate un baño relajante, para recuperarte de un día agotador.

Consejo: Tu eres capaz de mantener una buena convivencia.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día Buey de Tierra Yin, será un buen día, a pesar de que hoy sientes que está lleno de dificultades, te darás cuenta que no sean tan grandes como parece.

Trabajo:

Hoy debes ser muy tenaz, no te puedes rendir ante los problemas.

Salud:

Intenta buscar una forma de relajarte el día de hoy, un té caliente y una buena película pueden ayudar.

Amor:

Hoy es un día en que no puedes dejar que los problemas se alarguen, si tiene una dificultad debes resolverlas inmediato.

Dinero:

Evita manipular dinero el día de hoy, lo ideal es que solamente planees tu próximo paso financieros.

Consejo: Hoy te acompaña una estrella muy auspiciosa, que te ayudará a resolver tus problemas.