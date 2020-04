Hoy tenemos el pronostico del horóscopo de cada signo del zodiaco. Entérate si la posición de la luna presenta nuevas oportunidades, si hoy es el día para arriesgarse en el amor, o si debería estar cuestionando los motivos de una relación importante. Descubre lo que puedes esperar financieramente. ¿Es hora de ajustar su presupuesto o finalmente puede darse un capricho? Aquí tenemos el horóscopo del 24 de Abril.

Horóscopo del 24 de Abril de 2020

Signos de fuego

Son los pasionales del Zodiaco.

ARIES, (Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril): Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja.

Amor: Te gusta disfrutar con tu familia y amigos en un ambiente acogedor, es lo que más extrañas en estos momentos, eres un excelente anfitrión y es así como demuestras el amor que sientes por ellos. Aprovecha este día para hacerlo….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Aries.

LEO, (Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto): Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario. Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Tus amigos son muy importantes y no hay razón para descuidarlos, una llamada, un mensaje los hará sentir muy bien y de nuevo conectados contigo….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Leo.

SAGITARIO, (Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre): El aventurero. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries. Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites.

Amor: Cuando pienses en ti como un ser integral que decide si aprende desde el dolor o desde el amor, descubrirás todo el potencial que hay en ti; es tu responsabilidad qué haces con esa información….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Sagitario.

Signos de Tierra

Son los constructores del Zodiaco.

TAURO, (nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo): El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio. Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: El amor no es posesión ni control, es libertad, es compartir sin expectativas; es vivir el día a día, no esperes nada de tu pareja y le enseñas a no esperar nada de ti, así evitan los supuestos y la rutina…..Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Tauro.

VIRGO, (nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre): El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio. Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo, lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor; pero a veces esta misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos.

Amor: Eres entusiasta y todo lo analizas, hay una línea muy delgada entre tus sentimientos y tu razón; hoy cambia la razón por el corazón, escucha lo que te dice y deja de sopesar qué es bueno y qué no, qué te conviene y qué no…..Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Virgo.

CAPRICORNIO, (nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero): El Escalador. Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo. Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: No seas tan crítico y controlador, permite que tu pareja se exprese y haga lo que mejor sabe hacer, Saturno salió de tu signo así que deja la rigidez y la estructura, seguro la relación cambiará su dinámica…..Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Capricornio.

Signos de Aire

Son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS, (nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio): El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc.,es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Eres el comunicador por excelencia, así que aprovecha el momento para hablar con los tuyos, tienes el don de tranquilizar con la palabra, tu calma los sana y reconforta….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Géminis.

LIBRA, (nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre): El mediador. Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis. Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones.

Amor: Te es fácil comprender a los otros, sin embargo, ser compasivo contigo te cuesta mucho, debes ser coherente y hacerlo desde el amor hacia ti. Comienza a reconocer todo lo que el universo te regaló y sana tus tristezas dejando que el pasado se quede donde le corresponde: atrás….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Libra.

ACUARIO, (nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero): El mediador. Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis. Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: Que tu instinto te guíe, conecta tu ser físico con tu ser espiritual, deja atrás los miedos, reconócelos y agradece que en su momento te sirvieron. Sin embargo, no los sigas cargando como un recordatorio, vive hacia el amor universal…..Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Acuario.

Signos de Agua

Son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER, (nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio): El que nutre. Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis. Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador del signo cáncer, Es el soldado que cuidara a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejara solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte; su defecto es su humor cambiante.

Amor: Tu pareja quiere que aterrices, el tiempo de ensoñación ya pasó, lo mejor es poner los pies en la tierra y hacer frente a la realidad, equilibra tu cuerpo físico y emocional para que puedas disfrutar de una relación verdadera desde el amor….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Cáncer.

ESCORPIO, (nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre): El Intenso. Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis. Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: Eres vibrante, magnético y atractivo, así que si te lo propones obtienes todo lo que quieres, las personas que llegan a tu vida te quieren conocer y fácilmente se convierten en tus amigos si se los permites…..Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Escorpio.

PISCIS, (nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo): La unidad. Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio. Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: Cuando entras en crisis existenciales tu vida se vuelve un caos, así que mantén el foco en lo que verdaderamente importa, tu pareja muchas veces no sabe cómo actuar ni qué decir, te vuelves hiriente con tus palabras….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Piscis.