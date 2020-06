Géminis – Horóscopo del 21 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Recibe el amor que tienes a tu alrededor, no seas sociable solo por diversión, es importante que encuentras esas conexiones profundas y que veas lo afortunado que eres por cada persona que te brinda su cariño y que aprecies el espacio que ocupas en su vida, ese es el mayor regalo.

Dinero:

Activa toda tu creatividad y todo tu potencial para hacer eso que te apasiona, no dejes que los ánimos o las emociones te roben la fortuna que tienes con tu grandiosa mente e imaginación para cumplir tus sueños, sin duda la recompensa llegará y te generará mucha más satisfacción.

Salud:

No todo lo que haces debe ser publicado en redes sociales, o enviado a todos tus amigos. Primero revisa lo que eso te genera a ti y así tus actos no dependen de una validación externa sino de un beneficio interno real.

Consejo:

Sin duda tienes encanto y belleza, no esperes a que otros lo vean para que lo reconozcas y si lo reconoces es momento de disfrutarlo y compartirlo, aprovecha los momentos en los que te sientes seguro para prolongar esa sensación.



CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Cabra de Madera Yin, te encuentras direccionando doblemente con la Cabra, el elemento Fuego se intensifica en tu día.

Trabajo:

Hablar y socializar será una gran parte de tu día, cultiva tu conocimiento aprendiendo de los demás. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Las obras artísticas, la música y el teatro son excelentes para tus energías, intenta incorporarlas en tu jornada y deléitate por la creatividad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen día comunicar lo que tengas dentro de ti, remueve cualquier sentimiento del pasado que no te deja avanzar.

Dinero:

Tendrás poder de convicción, utilízalo a tu favor si se te presenta una oportunidad prometedora en cuanto a tus finanzas.

Consejo: Escuchar es igual de importante que hablar. Recuérdalo y aplícalo.