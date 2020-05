Géminis – Horóscopo del 25 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Con la entrada del Sol a tu signo te sientes bien, sientes que tienes un brillo especial, y así es, ¡aprovéchalo! Conéctate contigo mismo de nuevo para que en esta nueva etapa hagas uso de todas la virtudes que te acompañan.

Dinero:

No permitas que las emociones dicten tus finanzas, con la luna en tu casa del dinero puedes sentir la necesidad de ayudar a todos o de llenar vacíos temporales con cosas. Fíjate bien cómo haces uso del dinero para evitar arrepentimientos o quedarte sin lo necesario para ti.

Salud:

Evita comer por ansiedad, es habitual que al tener tantas cosas en la mente como usualmente te pasa, la alimentación responda a tu actividad mental. Cuídate y aliméntate sanamente para que puedas seguir llenándote de conocimiento.

Consejo:

La dicha es un sentimiento a veces difícil de conseguir, en especial por todas las exigencias sociales; así que la invitación hoy es para que busques el camino que te trae dicha, aunque no sea el que otros trazaron para ti.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Dragón de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Cerrado, no es apropiado para hacer ninguna actividad importante.

Trabajo:

Las reuniones de trabajo son serán muy favorables para hoy, en tu ambiente rondará la terquedad y la antipatía, negativos para cualquier conversación entre muchos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es importante encontrar un balance en tu alimentación y actividad física, preocúpate por tu salud y mejora cada aspecto de ella. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Hoy evita a toca costa las discusiones o peleas, si puedes mantener en orden este aspecto de tu vida, el día será más llevadero.

Dinero:

Hoy no es el día para involucrarte en algún movimiento financiero, las energías del día no son las óptimas para este tipo de situaciones.

Consejo: “La salud es la mayor posesión. La alegría es el mayor tesoro. La confianza es el mayor amigo” -Lao Tzu.