Géminis – Horóscopo del 25 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Debes aumentar el vínculo que tienes contigo mismo y mostrarte más transparente, auténtico. No puedes ir por la vida comparándote, es la forma más autodestructiva y eficaz para aislarte de tu esencia, ella te mostrará el camino y filtrará con quienes vale la pena continuar el camino.

Dinero:

Conéctate con tu propósito para que pongas toda la energía en movimiento y comiences a generar recursos desde lo que te hace feliz y te llena el corazón. Para lograrlo solo necesitas constancia.

Salud:

Medita o haz yoga, busca formas de calmar tu mente, la angustia y la ansiedad no son tus amigas, así que sácalas de tu vida para que no somatices en el físico todo lo que te produce en la mente. Busca ayuda si la requieres.

Consejo:

No aparentes una vida que no es real, ni la felicidad siempre está en el éxtasis ni la tristeza siempre al borde del drama. Como enseñó Buda, todo debe ser desde el justo medio.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Perro de Tierra Yang, te encuentras triangulando con Perro y Tigre, el mejor de los días, ¡aprovéchalo!

Trabajo:

Asumirás los retos del día con mucha actitud, desafía a tu propio límite para crear una mejor versión de ti. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Ver conciertos virtuales es una actividad que te llenará el alma de buena energía, tienes una conexión muy positiva con la música. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Las relaciones son muy importantes hoy, estarás muy amoroso/a y social, disfruta un rato de una conversación agradable con tus amigos o familiares, recuerda recurrir a la virtualidad.

Dinero:

Te encontrarás muy determinante en el cumplimiento de tus metas para hoy, aprovecha el día para crear excelentes oportunidades.

Consejo: No hay que colocar una coma, donde existe uno punto final.