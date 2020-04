Géminis – Horóscopo del 19 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Aunque no lo parezca no todos tus amigos son 100% de tu confianza, eres muy sociable y por eso debes cuidar realmente a quiénes dejas entrar en tu corazón, por querer pertenecer puedes terminar herido o hiriendo a alguien que amas de verdad.

Dinero:

Planea mejor y cuida tus recursos, a veces tiendes a ser impulsivo y no todos los días son el momento correcto para darse un gusto. Hoy busca estructura.

Salud:

Medita un poco o escribe, requieres apaciguar tus pensamientos, no les des tanto poder porque pueden afectar gravemente tu físico, aprende a convivir con ellos.

Consejo:

No pierdas tu conexión con tu esencia, la gente te quiere por quien eres, no por quien quieres ser. Tu presente y tu realidad es lo que realmente hace que los demás conecten contigo.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Dragón de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Establecer, darle prioridad a tu salud es lo más importante.

Trabajo:

Tu concentración y voluntad estarán muy activadas, utilízalas para llenar tu mente de conocimiento nuevo e interesante. Probablemente encuentres algo prometedor. Si es posible queda en casa.

Salud:

Lleva tu día muy tranquilamente, descansar y trabajar la mente es el plan más adecuado para no exponerte a ningún riesgo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Evita estancarte en tus propios pensamientos, controla la angustia que llevas dentro. Es un buen día para proponerse cambiar y mejorar.

Dinero:

Repasar tus planes financieros y crear una buena estrategia para estos días es excelente, evitaras gastar dinero de forma innecesaria.

Consejo: “Lo esencial de la creatividad es no tener miedo a fracasar” –Edwin H. Land.