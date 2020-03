Géminis – Horóscopo del 30 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

No te estanques, a veces te bloqueas cuando piensas de más. Solo debes buscar la forma de expresar tu amor de nuevas maneras, no es más, el proceso es tan sencillo como tú quieras.

Dinero:

Tu familia es prioridad y estás dispuesto a todo con tal de ver tranquilidad en ellos. Comparte tus recursos si es necesario.

Salud:

Deja la pereza y haz todo aquello que has evitado o a lo que le has sacado excusas por la falta de tiempo, dedícate a tu bienestar.

Consejo:

Ya no puedes evadir más, es momento de tomar acción, no dejes que te gane el desorden y la pereza. No dejes las cosas a media, es momento de aprender la constancia.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Mono de Agua Yang, te encuentras en un día de inicio, oportuno para los comienzos pequeños.

Trabajo:

Es un buen día para tomar iniciativa personal, si es posible busca conocimiento que te aporte para cumplir metas futuras.

Salud:

Debes tener mucho cuidado con tu salud, aliméntate balanceadamente y evita involucrarte en actividades que pongan en riesgo tu integridad física. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Un primer paso para sentirnos mejor con nosotros mismos es pedir ayuda cuando lo necesites, no te quedes con todo solo para ti. Ser escuchado brinda paz y alivio al corazón.

Dinero:

Si tienes un emprendimiento en mente es esencial que comiences a darle forma, paso a paso y con mucha determinación. ¡Tú puedes hacerlo!

Consejo: Nada tarda tanto en llegar como lo que nunca se empieza.