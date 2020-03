Géminis – Horóscopo del 28 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Unes a las personas con tu forma de ser, tu signo en el cielo está en la casa de los silencios profundos y de la transformación, hoy puedes ayudar a alguien de tu entorno y darle tranquilidad, tienes ese gran don.

Dinero:

Eres comerciante por naturaleza, sin buscar las ofertas te llegan, no tienes que esforzarte mucho, sé claro con el universo porque pides y se te da con tanta facilidad que no te lo crees.

Salud:

Descansa, no puedes hacerlo todo en un tiempo record, te estás dejando llevar por las noticias. Hoy descansa de todo eso y busca soluciones, tu palabra transforma, brinda bienestar.

Consejo:

La dualidad que hay en ti es una bendición, puedes ver las dos caras de la moneda y saber qué es lo más conveniente, pon esa cualidad al servicio de todos y al tuyo.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Caballo de Metal Yang, te encuentras triangulando y direccionando con Tigre y Perro

Trabajo:

Es posible que tu pasión por lo que haces te de recompensas, no dudes en recibir halagos y felicitaciones. Te lo mereces.

Salud:

Tu principal motor el día de hoy son tus sentimientos, déjate llevar por la compasión y el amor. Te llenaran de felicidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Hay personas sabias que es de suma importancia escuchar lo que tienen para decirte, recibir críticas y aceptarlas de la mejor manera es un ejercicio muy valiente que puedes practicar hoy.

Dinero:

Si hoy te nace del corazón ayudar a una organización benéfica no lo dudes. Hay muchas maneras de cooperar, no solamente donando. Pon tu imaginación y crea algo muy bueno.

Consejo: “Ningún acto de bondad, por pequeño que sea, se pierde”