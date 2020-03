Géminis – Horóscopo del 23 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

La tensión ya ha pasado, esos días de irritabilidad son para olvidarlos, así que disfruta en familia, con tus amigos y con tu pareja, te sientes alegre y que la vida es bella, puedes relajarte y disfrutar.

Dinero:

Pronto llegan noticias muy buenas, tus finanzas aumentan y no solo por tu labor, hay un emprendimiento que está dando sus frutos, así que dale la bienvenida a la prosperidad, el universo compensa.

Salud:

Ten cuidado con los dolores de cabeza, pueden estar relacionados con la labor que desempeñas, evalúa si es lo que deseas para tu vida en estos momentos o quizás estás ahí para dejar en esa empresa un legado importante.

Consejo:

Recuerda que tienes todo a tu favor, por eso las personas se conectan muy fácil contigo, tienes carisma, materializas de forma rápida, no olvides anotar tus sueños, una libreta y un lápiz junto al nochero te ayudarán.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Buey de Madera Yin, te encuentras en daño con Buey. El control de tus emociones es vital.

Trabajo:

Ten serenidad ante cualquier dificultad que se te presente en tu trabajo. Es mejor no compartir información sobre tus planes con otras personas, guárdatelo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hacer actividades que requieran destreza y precisión te beneficiarán porque pondrán a prueba tu nivel de tolerancia cuando algo no sale como tú quieres. Ten tu mejor actitud preparada.

Amor:

Cuida la impulsividad de tus acciones, habrá situaciones que te pueden hace explotar fácilmente, lo mejor es aprender a controlarte.

Dinero:

Debes seguir motivado, no caigas en la autocompasión. Tienes mucho tiempo para lograr cosas que todavía no has alcanzado, no te caigas ahora.

Consejo: El que sonríe en vez de enfurecerse, es siempre el más fuerte.