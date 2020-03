Géminis – Horóscopo del 13 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos y le gusta el cambio. Es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo. Su mayor aprendizaje es ser constante y terminar lo que comenzó.

Amor:

Parece que hoy el mundo se abre a tus pies, tu familia, tu pareja o amigos cercanos, te exigen más atención. No desesperes, dale un poco de atención a ambos, una llamada, una invitación, hoy todos quieren compartir contigo. ¡Genial!

Dinero:

Busca inspiración, puedes emprender y hacer lo que requieres para obtener ese dinero extra, recuerda que el universo provee.

Salud:

Hoy te sientes muy bien, tienes muy buena energía y con más dinamismo, aprovecha para hacer una caminata y conectarte con la naturaleza.

Consejo:

Aprovecha tu imaginación para que esté a tu favor, sin culpas, sin quejas, disfruta tu día y toma consciencia de todas las personas que te aman, hoy disfruta de los abrazos de los tuyos.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Conejo de Madera Yang, estas en destrucción con Conejo, la confianza podría romperse.

Trabajo:

Debes hacer una lista de prioridades para tus proyectos, al hacerlo podrás concentrar toda tu energía en uno a la vez y será más provechoso. En este momento no está dando resultado enfocarte en todo.

Salud:

Conectarte con tu pasado te ayudara a entender cosas para no volver a repetirlas. Debes ser firme y evitar quedarte estancado.

Amor:

Escoge bien quienes son los que te acompañan, puedes darte cuenta que no todos son de confianza. Si eso sucede simplemente déjalo ir.

Dinero:

Los buenos consejos llegaran de mujeres sabias a tu alrededor que te ayudaran a entender una situación complicada.

Consejo: La confianza lo es todo, si alguien no lo cumple es mejor no tenerlo a tu lado.