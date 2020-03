Géminis – Horóscopo del 01 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Hacer planes con tu pareja afianzara el amor entre ustedes, están pasando por un momento muy placentero.

Dinero: Sabes que tienes potencial en tu trabajo, no los escondas. Te sorprenderá lo mucho que te ayudará.

Salud: Mirar hacia atrás dificulta que progreses, no estas aprendiendo de los errores y estas tropezando con la misma roca. Debes hacer cambios en ti.

Consejo: Dar pausa y volver a comenzar es bueno para ver distintas las cosas.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Conejo de Agua Yin, estas en destrucción con el Conejo. No descuides tu entorno.

Trabajo:

Si te concentras en hacer mil cosas no podrás desempañarte bien en ninguna. Es momento de priorizar tus sueños e ir cumpliéndolos paso a paso.

Salud:

No hay porque mirar hacia atrás, lo único que atrae es la nostalgia. Apóyate en tu familia para evitar sentir ese sentimiento.

Amor:

No deberías compartir con tu grupo de amigos en el día de hoy, concéntrate en ti mismo. Ver una peli, comerte algo de que tengas antojo, leer un libro.

Dinero:

No tomes decisiones impulsivas, las oportunidades van y vienen siempre.

Consejo: Deja el pasado donde pertenece.