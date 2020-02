Géminis – Horóscopo de 7 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Tu pareja está disgustada porque no le prestas la atención que siente que se merece.

Dinero: Mantente bajo perfil, por una vez en tu vida escucha con detenimiento.

Salud: No, no tienes la glucosa baja, solo tienes ganas de comer algo dulce y estás buscando excusas.

Consejo: A todos nos gusta que nos demuestren que le importamos a otros.



CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día del Dragón de Metal Yang, te encuentras en un día de calamidad, se precavido, evita exponerte.

Trabajo: Si tu trabajo implica actividades al aire libre, se cuidadoso.



Salud:Hoy eres propenso a tener lesiones o accidentes. Maneja con cuidado.

Amor:

Hoy es un buen día para expresar tu emociones a tus seres queridos.

Dinero:

Excelente día para pedir ayuda o favores.

Consejo: Evita las cirugías.