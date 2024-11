San Vicente y las Granadinas: Un tesoro escondido en el corazón del Caribe

San Vicente y las Granadinas es uno de esos destinos paradisíacos que pocos conocen pero que todos deberían visitar. Ubicado en el corazón del Caribe, este archipiélago formado por 32 islas y cayos en las Antillas Menores ofrece playas de ensueño tanto de arenas blancas como negras, exuberantes paisajes tropicales, un volcán activo, cascadas escondidas y su gente que enamora con su amabilidad y hospitalidad. Muchas de las islas que componen las Granadinas se mantienen vírgenes, con aguas cristalinas y montañas cubiertas de vegetación. San Vicente y las Granadinas brinda el escenario perfecto para desconectar del mundo y conectar con la naturaleza en un ambiente seguro y tranquilo.

“La diversidad”, me respondió el Honorable Carlos James, Ministro de Turismo, Aviación Civil, Desarrollo Sostenible y Cultura de San Vicente y las Granadinas, cuando le hice esta pregunta durante mi reciente viaje a la maravillosa isla de San Vicente. “En la isla principal, tenemos playas de arenas negras, un volcán activo, y cascadas. En las Granadinas, tenemos hermosas aguas para navegar, un parque marino (Tobago Cays Marine Park), hoteles ultra lujosos, playas de arenas blancas, montañas majestuosas, y mucho más. En las Granadinas encuentras playas de arenas blancas, y en algunas partes del sur de San Vincente también hay playas de arenas blancas. Pero en el norte de San Vicente, las playas son de arena negra, por la actividad volcánica. Entonces, tenemos una gran diversidad que no se ve en muchos otros destinos del Caribe”.

San Vicente y las Granadinas posee una cultura vibrante y alegre, marcada por los contagiosos ritmos caribeños como la soca, el calypso y el reggae. Aunque el idioma oficial es el inglés, también se habla el patois (o creole), una variante criolla que incorpora elementos de lenguas africanas, caribeñas y del inglés. El patois es común en la conversación diaria entre los locales, reflejando la rica diversidad cultural de este país isleño.

“Nuestra cultura es muy rica y variada”, me dijo James. “Incluso, en las Granadinas, la cultura es un poco diferente en cada isla. Algunas de las prácticas tradicionales son únicas de esas islas y no se practican en la isla principal (de San Vicente). Así que en cada isla que visitas, vives una experiencia diferente, a diferencia de otros estados multiinsulares, donde cada isla es prácticamente una réplica de la otra, algunas solo son más grandes y otras más pequeñas, pero todo es igual. Pero ese no es el caso aquí.

“Aquí la cultura es diferente en cada isla, la comida es un poco diferente en cada isla. Incluso, las características de cada isla es diferente, porque en las Grenadines hay playas de arenas blancas, aguas turquesas, hermosas aguas para navegar, un parque marino. Y en la isla principal, tienes playas de arenas negras y montañas, montañas de gran altura. Eso no lo tienes en las Granadinas, allá tienes más tierras planas y playas de arenas blancas. Hay mucha diversidad y la riqueza de las islas es muy única”.

De las 32 islas que conforman San Vicente y las Granadinas, solo 7 u 8 están habitadas, según me comentó James. La población total estimada es de aproximadamente 110 mil personas, mayormente concentrada en la isla principal de San Vicente, donde residen alrededor de 90 mil habitantes. El resto de la población se distribuye en algunas de las islas habitadas de las Granadinas, como Bequia (la segunda más poblada, con alrededor de 10 mil habitantes), Canouan, Union Island y Mustique.

El país cuenta con un total de cinco aeropuertos, incluido un aeropuerto internacional en la isla principal y otro en la Isla Canouan. Aunque hasta hace poco este destino era desconocido para muchos, se espera un aumento significativo en el turismo tras el lanzamiento de un vuelo directo de JetBlue desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York al Aeropuerto Internacional de Argyle, en San Vicente.

“Definitivamente, en la isla de San Vicente debes visitar las Dark View Falls y hacer senderismo hacia el volcán”, me recomendó James. Y si visitas las Granadinas, no puedes dejar de ir al Parque Marino Tobago Keys, el único parque marino en el sudeste caribeño, por recomendación del propio ministro de turismo del país.

San Vicente y las Granadinas es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura. Sus montañas se alzan majestuosamente, cubiertas de un verde exuberante que se mezcla con la bruma tropical, creando paisajes de una belleza inigualable donde se encuentran la naturaleza y la tranquilidad absoluta. Uno de los lugares que hay que visitar, como me aconsejó James, son sus espectaculares cascadas. Una de las más visitadas es Dark View Falls, también conocidas como las “cascadas hermanas”, ya que son dos cascadas, una encima de la otra. El agua que cae de estas cascadas cae en piscinas naturales rodeadas de vegetación virgen, haciéndolo el lugar ideal para refrescarse después de una caminata por los senderos cercanos. También destacan las Trinity Falls, que ofrecen vistas espectaculares y una sensación de tranquilidad incomparable. Los visitantes pueden nadar en sus pozas naturales, haciendo de la visita una experiencia auténtica con un contacto directo con la naturaleza.

Durante mi viaje a San Vicente, visité el Jardín Botánico. Fundado en 1765, este es uno de los más antiguos del hemisferio occidental y una parada obligatoria cuando visitas este país. Este jardín de casi 250 años de antigüedad es hogar de una vasta variedad de plantas exóticas y árboles tropicales. Allí conocerás plantas como el árbol de la canela y el árbol de la nuez moscada, lo cual a mí me impresionó particularmente, pues nunca los había visto. El Jardín Botánico es un espacio perfecto para pasar un rato tranquilo, mientras caminas por hermosos senderos rodeados de flores y observas especies únicas de flora caribeña.

Para quienes deseen adentrarse en la cultura local, una visita a la capital, Kingstown, es una excelente opción para interactuar con los locales y apreciar cómo viven en su día a día. Allí puedes ir al Mercado Central, donde encontrarás una variedad de productos, desde frutas y vegetales frescos hasta especias típicas del Caribe, así como jabones, cremas para el cuerpo y hasta ropa y zapatos. También puedes explorar el edificio ministerial de San Vicente y las Granadinas, el cual alberga las oficinas gubernamentales, incluyendo el despacho del Primer Ministro Ralph Gonsalves. Una caminata por esta vibrante ciudad es obligatoria; podrás ver distintas iglesias, el hospital, negocios locales y, lo más importante, conocer a la gente encantadora de este país. Además, no tienes que preocuparte por la seguridad, ya que es un lugar bastante seguro.

Durante mi estadía en la isla de San Vicente, me hospedé en el lujoso hotel Sandals, un resort exclusivo para adultos que redefine el concepto de lujo y descanso en el Caribe. Este hotel ofrece una experiencia completa de confort y tranquilidad, con hermosas habitaciones y suites diseñadas para la relajación y privacidad total. Hay opciones para distintos presupuestos, desde habitaciones regulares llenas de lujo y comodidad hasta lujosas suites con piscinas privadas y acceso directo a la playa, así como exclusivas villas de dos pisos sobre el agua, que ofrecen vistas impresionantes.

“Este Sandals, como lo describió Adam Stewart (Presidente Ejecutivo de la línea de hoteles Sandals), es ‘la joya de la corona de todos los hoteles Sandals’”, expresó con mucho orgullo el ministro de turismo. “Creo que los detalles personales e intrínsecos utilizados en el diseño de este Sandals son un toque más elevado que en los demás Sandals”.

