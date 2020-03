¿Cómo cuidarse la piel del Coronavirus? Pregúntale a Maribel Pedrozo

Hablar del cuidado de la piel es un tema que me apasiona, por eso voy enseñarte a conocer cómo el estrés que tu piel que está viviendo en estos momentos puede hablarte, para que tomes las acciones necesarias y la cuides como se debe. Por cierto, puedes ver mis tips diarios y consejos de belleza, en mi cuenta de Instagram: @drmaribelpedrozo.

Ahora sí, vamos al grano, porque esta pregunta me la han hecho varias veces: ¿puede el coronavirus entrar al cuerpo a través de una piel sana?

No puede. Por eso es importante cuidarla de tanto jabón, alcohol y desinfectantes abrasivos como el clorox, tan publicitados por estos días, pero tan necesarios para matar los virus.

También me han cuestionado esto: ¿puede este COVID-19 pegarse a las cremas que me aplico en el cuerpo y la cara?

Te lo voy a explicar de una forma sencilla.

El COVID-19 tiene una membrana plasmática que lo reviste. Esta capa que lo envuelve está compuesta por lípidos celulares y proteínas vírales. Sin embargo, es imposible que el virus use los lípidos que contienen los productos de belleza y las cremas, para envolverse él y entrar en la piel, pues aunque comparten el nombre de ‘lípidos”, sus características son distintas y no compatibles.

Es decir, el COVID-19 no se puede alimentar ni fortalecer de los ingredientes de una crema, aunque sí puede sobrevivir en su superficie por algunas horas, por lo que siempre recomiendo lavarse muy bien las manos antes de abrir cada frasco.

Proteger la piel es importante en estos momentos, ya que ahora más que nunca necesita de los lípidos que aportan las cremas, lociones de cuerpo y los serums que nos aplicamos en la cara y las manos principalmente.

Y esto tiene una razón concreta:

Las entradas más seguras del virus al cuerpo ocurren al tocarnos con las manos la cara: es decir la boca, la nariz y los ojos (pues el virus se contrae por las mucosas y las vías respiratorias).

A todos nos pasa: con mucha frecuencia nos tocamos la cara, nos limpiamos o tocamos los ojos, nos rascamos la nariz, nos mordemos las uñas, etc., y más cuando estamos ansiosos o bajo estrés. De hecho, estudios demuestran que un ser humano se lleva las manos a la cara entre 10 y 30 veces por hora, y es casi imposible controlarlo, pues es un auto-reflejo adoptado desde antes de nacer. ¡Wow, sorprendente! ¿Verdad?

Ahora, cómo por estos días tienes más tiempo en casa, trata de hacer el ejercicio de observar tus movimientos y contar cuántas veces tocas tu cara por hora. Yo, en lo personal, que lo hago muy a menudo, me propuse no tocarme la cara más de dos veces en una hora, o solo cuando me retoco el maquillaje. ¿Podré lograr mi meta? Te invito a que lo hagas tú también y junt@s promovamos #NoTeToquesLaCara.

Así las cosas, “en estos momentos donde la protección contra el coronavirus está en el uso del jabón, el alcohol, el hand sanitizer, y el uso de guantes, notamos que la piel muestra una resequedad extrema -o dermatitis, como la llamamos los profesionales de la salud y que también se le conoce como eczema de la piel”, nos dice en exclusiva el Dr. Alejandro Pedrozo, Médico Dermatólogo en Miami, USA.

“La resequedad ocasionada por el uso continuado de esos elementos abre la puerta a potenciales lesiones y, por ende, al ingreso de diferentes virus al cuerpo, por lo que siempre recomiendo a mis pacientes no usar tanto jabón, pero ante esta emergencia hay que hacerlo y proteger la piel a toda costa”, dice.

Por tanto, es importante que la higiene del lavado de manos sea estricta y constante, “sin olvidar lavar también la cara con jabones o aceites suaves, que siempre hay que retirar con bastante agua, para luego aplicar cremas o serums hidratantes. Es la única manera de mantener piel saludable y bien protegida”, dice.

Por favor: recuerden lavarse las manos con abundante jabón, ya que de esta forma se rompe la estructura (la capa externa que protege) al potencial virus. El jabón disuelve la grasa de su membrana tal cual sucede cuando lavas un plato o una olla con residuos de aceite (que cuando le pones bastante jabón y agua tibia y lo friegas, no queda residuo de grasa). Muy importante, eso sí, proteger la piel usando las cremas o los productos de belleza que más te gusten.

En conclusión: la ecuación perfecta para poner en práctica en estos momentos es lavar-lavar-lavar, e hidratar-hidratar-hidratar, sobretodo las manos.

Te invito a que te cuides más que nunca y que compartas este escrito que he hecho para ti con todo mi amor y experiencia en el cuidado de la piel.

A continuación te dejo algunas de mis recomendaciones en productos que son de excelente calidad y que te pueden ayudar a mantenerte bella, pero también sana, en época de COVID-19.

100% Pure Hyaluronic Serum, que hidrata la piel de la cara sin tapar los poros. Entra aquí para más información.

POND’S Dry Skin Cream: esta es la crema que más les gusta a las mamás.

La Roche-Pasay Lipikar Lipid-Replenishing Balm AP+: porque la piel de los labios es muy delicada y necesita especial atención.

Ceravé Moisturizing Cream: para los cutis delicados, que se resecan fácilmente con el jabón.

Lubriderm Daily Moisture Hydrating Unscented Body Lotion: que protege la barrera natural de aceites de la piel y combate la resequedad sin dejar fragancia.

¿Quién es Maribel Pedrozo?

Hola soy Maribel Pedrozo y nací en Colombia. Soy también conocida como La Alquimista de la Belleza. Tengo más 30 años de experiencia en el campo de la medicina general, estética, natural y alternativa; mis primeros 6 años los dedique a medicina familiar y medicina de urgencias entre México y Colombia. Mi trayectoria es de más de 20 años enfocada en comunicar mis conocimientos sobre el cuidado de la piel y mi trabajo de esteticista médica para mis clientes en mi centro Biobell Oriental Med Spa en el sur de la Florida.

Además de trabajar en los últimos 15 años como asistente médico clínico y quirúrgico en las clínicas-Alejandro Pedrozo MD- Dermatología, junto a mi hermano, quien es un reconocido dermatólogo clínico e investigativo. Juntos hacemos un excelente equipo de trabajo.

Graduada con el título de médico cirujano general y médico familiar de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México. También estoy certificada como FB-Especialista Médica en el cuidado de la piel; soy Esteticista Médica y tengo una Maestría en Medicina Oriental y Acupuntura; tengo entrenamiento a nivel master en Medicina Estética. Además estoy certificada en LMT-Manejo del Dolor; cuento con un grado asociado en Masaje Terapéutico Avanzado y una Certificación como Asistente de cirugía (Board- SA-C). También soy una Asistente Médico Registrada y realizó consultorías médico-estética en spas, centros de estéticas y de belleza y en medical spas en Estados Unidos y Latinoamérica.

A veces comparto mis consejos de belleza en diversos programas en Univisión y Telemundo. Mis tips también han sido publicados en importantes revistas, como en People en Español, La Voz, TVyNovelas y Voyagemia.

Actualmente, curso estudios avanzados para médicos extranjeros de Enfermería Registrada (RN), una maestría de Enfermería Familiar (FNP) y una certificación en Dermatología.

Para seguir a Maribel Pedrozo entra a su Instagram, aquí.

Para suscribirse al canal de YouTube de Maribel Pedrozo, entra aquí.

Para seguir a Maribel Pedrozo entra a su Facebook, aquí.

Para seguir a Maribel Pedrozo entra a su Twitter, aquí.