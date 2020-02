Bailar podría ayudar a proteger tu cerebro: Pregúntale a Caddy Cabrera

View this post on Instagram

Let's be present/Aprovechemos cada momento. Camina con los ojos abiertos y los sentidos despiertos, escucha tus emociones y simplemente permítete ser, mira a los ojos cuando alguien te habla y escúchale de verdad, sonríe con todo tu corazón y si tienes que llorar, hazlo a todo pulmón. Saborea cada bocado y siéntete bendecido por lo bueno y lo malo. Valora a tu familia, tus amigos, tus hijos, tu trabajo e incluso tus errores porque son tus maestros. Y si tienes un te quiero pendiente, suéltalo. No te lo guardes. Tenemos que escucharnos y abrazarnos más. La vida es un ratico, hagamos de cada instante algo eterno. ¡Feliz lunes! – – Let's be present! Walk with your eyes open and your senses awake, listen to your emotions and just allow yourself to be, look to the eyes when someone speaks to you and truly listen, smile with all your heart and if you have to cry, do it with all your lungs. Savor every bite and feel blessed by the good and the bad. Value your family, your friends, your children, your work and even your mistakes because they are your teachers. And if you have a pending I love you, say it. Do not keep it to yourself. We have to listen and hug each other more. Life is too short! let's make every moment eternal. Happy Monday!