5 Rutinas de ejercicios efectivas para ayudarte a quemar la grasa

Tribe double tap to let me know if you like this new way of me posting workouts ♥️ Get ready because on today it is beast mode Fridays. You may be looking at this video and it may not look like these movements are complex. Give them a try. Pair them in circuits. There are 8 exercises that you will perform. The first three will be your 1st circuit, the next three your second, and the last two the third one. •Perform 3 sets of each circuit. One shortly after the other with little to no rest in between. Only rest once you’ve finish a whole circuit. Tag me in your videos, and let me empower you to get your movement on. Any questions comment below. For my #ootd click link in bio. www.massyariasapp.com #empoweredapp #childofGod #Massyxfabletics _____________________________________ Tribu dale me gusta a este video para avisarme si te gusta esta nueva forma de publicar los entrenamientos ♥Prepárate porque hoy es viernes en modo bestia. Es posible que estés viendo este video y puede que no parezca que estos movimientos son complejos. Haz este entrenamiento en circuitos. Hay 8 ejercicios que realizarás. Los primeros 3 serán un circuito, los siguientes tres el 2do, y los dos últimos el tercero. • Realiza 3 series de cada circuito. Uno detrás del otro con poco descanso o ningún descanso en el medio. Solo descansa una vez que hayas terminado un circuito completo. Etiquetame en tus videos y Dale Cualquier pregunta comenta en la sección de comentarios. #hijadecristo