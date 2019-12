¿Cuál es el secreto del Ácido Hialurónico? Pregúntale a Maribel Pedrozo

View this post on Instagram

¡Mujeres que tejen historia en cada una de sus creaciones! ▫️ ▫️ ▫️ Ésta es la hermosa historia que cuenta la leyenda sobre el origen del tejido que hoy tejen los Wayúu•Indígenas al norte de Colombia• ▫️ ▫️ Érase una vez una araña conocida como Walekerü, que tejía a escondidas bajo la luz de la luna fajas y mochilas. Una noche, una niña se le acercó para alabar su destreza con el hilo. La araña, conmovida, se ofreció a enseñarle su más preciado tesoro: el arte de tejer. Durante varias lunas, la niña tejió sin parar hasta alcanzar la habilidad de reproducir el arte de su maestra, la araña. Cuando la niña llegó a la edad adulta, con su primera menstruación, la araña despareció entre las ramas de un árbol, dejando como herencia la técnica del Wayúu. ▫️ ▫️ ▫️ La historia detrás de mi hermosa Mochila wayuu •en la foto• comienza en el norte de Colombia 🇨🇴 en la hermosa tierra de la -Guajira Colombiana- Gracias mi bella @mj__gomez @wayuutunics por mi hermosa y única #Mochila ¡Me la he disfrutado! 👏🤗🙏🏻🥰 ▫️ ▫️ ▫️ Desde muy temprana edad mis INDÍGENAS WAYUU están dispuestas a entregar lo mejor de ellas con una gran sonrisa que las caracteriza y ese trato amable que las hace únicas en el mundo. ▫️ ▫️ ▫️ El tejido para el pueblo wayuu-sus mujeres- es más que una práctica cultural y herencia de sus ancestros, es una forma de concebir y expresar la vida tal como la sienten y la desean. Un arte pensado y gozado. La observación de sus innumerables tejidos les permite leer el espíritu que guía su acción y pensamiento. Los wayúu son un pueblo indígena que habita la península de la Guajira, la parte más nororiental de Colombia, limítrofe con Venezuela; esta comunidad de estructura matriarcal se ha adaptado a las inclemencias del clima de un desierto de paisajes alucinantes frente al mar Caribe. ▫️ ▫️ ▫️ ▫️ 📸by: @janpedrozo • Más fotos desliza aquí 👈👈 #wayuuculture #indigenous #indigenouswayuu #trendy #laguajira #laguajiracultural #colombia #ilovewayuu #handmade #culturawayuu #vivelaguajira #mujerindigena