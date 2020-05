Escorpio – Horóscopo del 3 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

El amor posesivo no existe, existe la posesión que es muy diferente al amor, el amor es respeto, entrega y tranquilidad al estar con esa persona, así que si estás en modo posesivo recuerda que no estás amando.

Dinero:

El equilibrio financiero lo logras cuando te conectes con tu propósito y tu realidad, disfruta lo que haces y hazlo con gusto, si hay cambios acéptalos y agradece.

Salud:

El ejercicio te ayuda a canalizar toda esa energía que sientes, busca el horario más adecuado para hacerlo y comienza lo antes posible.

Consejo:

Te transformas a cada instante, sabes que eso conlleva al bienestar y a reconocerte como un ser humano en un mundo que requiere de personas íntegras y conectadas con su esencia.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Fuego Yang, te encuentras en un día Oficial Lleno, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Puedes invertir tu tiempo en actividades que te generen conocimiento nuevo, recibir información interesante y aprender sobre algo. Absorberlo muy abiertamente. Si es posible quédate en casa

Salud:

Conéctate con tus habilidades creativas, colorear, dibujar o pintar. Son especiales y te brindarán mucha paz y serenidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Podrías sentirte muy dichoso con tu pareja, te hará sentir especial y te dedicará su amor incondicional. Recolecten todo el cariño que puedan y que se vuelvan recuerdos maravillosos.

Dinero:

Ocupar tu mente en otras cosas que no sea lo económico es preciso para hoy, si tu mente no está distraída es posible que recurras a compras innecesarias que harán que gastes tu dinero.

Consejo: “Cualquier cosa que te ayude a abrir tu mente a la prosperidad vale la pena” –Catherine Ponder.