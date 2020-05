Escorpio – Horóscopo del 26 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Siempre miras más allá de lo que otros ven a simple vista, por eso pecas de arrogante, usa ese talento para ver lo bueno en los otros y ayúdalos a potenciar sus talentos, así agradeces tus dones.

Dinero:

Se más generoso con los tuyos y menos egoísta, comparte con ellos de lo que tanto tienes, retribuye desde el amor todo aquello que el universo te provee.

Salud:

Descansa y recupera energías, enciende una vela y escucha tu corazón, conéctate con tu ser interior y descubre cómo late, cómo eres por dentro, cuál es tu esencia.

Consejo:

Buen momento para comenzar a buscar esa conexión espiritual que tanta falta te hace, investiga un poco de qué se trata para que te conectes, descubre qué te puede ayudar.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras en choque con la Serpiente, es momento de poner a tu alrededor a quienes de verdad te apoyan.

Trabajo:

Eres capaz de hacer algunas actividades por tu cuenta y es la mejor opción para hoy, varias personas entorpecerán tu camino. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es importante que mantengas tu mente productiva y siempre creando, ayudará a que el día no esté tan complicado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No caigas en chismes o rumores sin fundamentos, antes de compartirlo piensa si es del todo verdad y a quién le afecta.

Dinero:

No es un buen momento para que negocies o trates de convencer a alguien de tus ideas, simplemente la comunicación no fluirá como regularmente lo hace. Espera a un día mejor.

Consejo: “El coraje no es tener la fortaleza de seguir adelante; es seguir adelante cuando no tienes la fuerza” – Theodore Roosevelt