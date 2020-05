Escorpio – Horóscopo del 2 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Eres excepcional, tienes muchas cualidades y un potencial para hacer amigos y hacerte querer muy fácilmente, nunca olvides que tienes un potencial inmenso para dar a otros.

Dinero:

Cree de una vez en lo bendecido que estás por el universo, deja de estar indagando por cosas que te desgastan y no aportan nada a tu propósito, si te conectas con tu propósito y el universo será generoso.

Salud:

Lo más importante es lo que vives hoy, agradece de corazón todo lo que eres, conéctate con la energía del amor incondicional, así recobras tu energía vital y sientes como tu cuerpo físico se comunica con tu esencia.

Consejo:

No viniste a descifrar la vida o la muerte, viniste a ser feliz a expandir tu experiencia en este plano, a descubrir que todo es más sencillo de lo que crees.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Madera Yin, te encuentras en choque con la Serpiente, expresarte muy claramente evitará que te involucres en situaciones incómodas.

Trabajo:

Hay personas que hablan mucho de los demás, es primordial alejarte de ese tipo de gente ya que no son de fiar, podrías estar en la boca de algunos y es preferible no saberlo ni prestarle atención. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Lleva a tu mente a otro lugar, donde no exista la preocupación ni la angustia. Leer o ver algo de tu interés que sepas que te relaja es maravilloso. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es importante tener un grupo de amistades donde sepas que puedes ser tú y nadie te dará la espalda, sobre todo hoy que tiene tendencia a surgir chismes y rumores ilógicos.

Dinero:

Te costará mucho explicarte y eso hará que se creen malinterpretaciones y confusiones, lo principal es despejar tu mente y ordenar tus pensamientos.

Consejo: “No persigas a las personas. Se tú mismo, haz lo tuyo y trabaja duro. Las personas correctas –las que de verdad permanecen a tu vida- llegarán a ti, y se quedarán” –Will Smith.