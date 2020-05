Escorpio – Horóscopo del 18 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

La manera más fácil en la que expresas amor es a través del sexo, exprésalo también en la forma en cómo te comunicas, recuerda que todos somos un compendio de muchas cosas.

Dinero:

Te gusta el dinero y la estabilidad que este te proporciona, su energía te sirve para aprender que todo tiene su momento, está en movimiento y siempre evoluciona, dar y recibir.

Salud:

Descanso y relajación, después de tu labor conéctate con algo diferente y que te centre, busca calmar tu energía del hacer y de tu mente.

Consejo:

Reconocer quien eres y conectarte con tu propósito te hará realmente feliz, buscas la felicidad en otros cuando está en ti y en lo que desees desde tu hacer.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, te encuentras en un día Oficial Estable, apropiado para planificar asuntos a largo plazo o finalizar algo de forma definitiva.

Trabajo:

Corregir errores, mejorar planteamientos y buscar nuevas estrategias te ayudaran a perfeccionar más un proyecto en el que vienes trabajando. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Si tienes la posibilidad de conectarte con algún instrumento que tenga metal sería magnífico, intenta pesas o bicicleta. Si no, mantenerte activo bastará. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es momento de pensar en ti y alejar a todo lo que quita la paz mental, lo que no concuerda contigo que no aparezca más en tu vida. Tenlo presente.

Dinero:

El momento de planear una forma de pagar deudas, ahorrar y generar más ingresos es ahora. Tendrás la disposición que se necesita para aquello.

Consejo: No te pongas en deuda con el tu del futuro. Lo que tengas que hacer para ir cumpliendo tus sueños de a poco, debes hacerlo ahora mismo.