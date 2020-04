Escorpio – Horóscopo del 9 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Tu familia y amigos son la clave para que te sientas bien, ellos saben que de ti pueden esperar siempre lo mejor, así que disfruta de su cuidado y amor.

Dinero:

Propuestas para un nuevo trabajo o para mejorar el que ahora tienes pueden presentarse en este día, evalúa muy bien estas oportunidades.

Salud:

Estas muy sedentario, es hora de moverte, no te quedes en un mismo punto por horas, ten presente que debes aumentar tu energía para evitar problemas óseos o musculares.

Consejo:

Las oportunidades son para aprovecharlas, si el universo tiene preparado algo mejor para ti, no lo pongas en duda, toma lo que te están dando por correspondencia.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras en un día oficial lleno. Es característico por aportar mucha abundancia.

Trabajo:

Para enriquecer tu mente es buena idea realizar un curso o seminario virtual, encuentra uno que te apasione y ponte a ello.

Salud:

Dale vida a tu alma, realizar meditaciones conscientemente y en total disposición te brindara una estabilidad increíble, inténtalo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Siéntete afortunado/a por tener personas que te amen y se preocupen por ti, aun así, no estén contigo físicamente. Sentirte solo/a no te hará nada bien, trata de pensar siempre en positivo,

Dinero:

Como el día tiene buenos indicios respecto a los retornos, es recomendable realizar alguna actividad que te de dinero como vender un producto, sin embargo, ten precaución con robos o estafas.

Consejo: Siempre es mejor prevenir, que luego lamentar.