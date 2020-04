Escorpio – Horóscopo del 2 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Si tienes pareja busca darle un nuevo impulso a tu relación para que no se estanque, no permitas que entre en la rutina, hay muchas formas para demostrar el amor, mira a tu pareja y descubre lo que le hace feliz.

Dinero:

Comenzarás a recibir los frutos de lo que has cosechado, todo puede mejorar, pon atención, llegarán noticias que dan valor a todo lo haces.

Salud:

Todo lo quieres hacer ya, es momento de calma, aquieta el espíritu y la mente, relaja tus músculos, sonríe y piensa en cómo mejorar tu día para no perder la concentración.

Consejo:

Escucha lo que tienen que decir los otros, así puedes encontrar respuestas de una forma sencilla y clara a lo que te angustia en estos momentos, reconoce que no siempre tienes las respuestas para todo.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Madera Yin, te encuentras triangulando y direccionando con Conejo y Cabra. Es un día para aprovecharlo al máximo.

Trabajo:

Eres capaz de convencer a alguien de un proyecto o de una idea que tienes en mente, úsalo a tu favor para destacar frente a tu grupo de trabajo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es un buen día para aprender a concentrar tu mente en varias cosas a la vez, cocinar es un buen ejercicio ya que debes estar muy atento de todo. ¡Inténtalo!

Amor:

Debes comprender que no todo tienes que guárdatelo muy adentro, si te expresas desde el corazón las personas te pueden ayudar más de lo que piensas.

Dinero:

Siempre estás buscando crecer y eso es lo ideal para hoy, utiliza tu inteligencia para conseguir un negocio tentador.

Consejo: No hay fórmulas secretas para el éxito. Es el resultado de tu preparación, trabajo duro y aprender de los errores.