Escorpio – Horóscopo del 13 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

No hay que ser tan estricto y exigente con el otro, todo se da y lo mejor es que entre menos control tengas de las situaciones, verás que las sorpresas universales son como recompensas.

Dinero:

La estabilidad te acompaña hace mucho, no te acostumbres a que todo lo tienes, si compartes con los tuyos y les enseñas a vivir en armonía esa estabilidad te estará acompañando por largo tiempo.

Salud:

Pon atención en lo que tu cuerpo te dice, escucha que requiere para ser alimentado, como ejercitarlo y cuales son los verdaderos descansos.

Consejo:

Es momento para estimular tu parte creativa, intuitiva y espiritual, no lo pospongas más. Enciende una vela, haz una meditación y conéctate con el universo.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, te encuentras en un día oficial de peligro. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Debes tener mucho cuidado al momento de archivar documentos importantes, tu día tiene la presencia de pérdidas o de traspapelar archivos. Ordenar tu espacio es vital. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Para equilibrar lo negativo del día es muy importante que trasmitas energía positiva a tu interior, practica la meditación o una reflexión profunda.

Amor:

No es un buen día para prestarle atención a algunos problemas en tus relaciones, déjalo pasar por hoy pero no olvides que hay que resolverlos.

Dinero:

No es buen momento para tomar decisiones importantes, pero, si puedes tomar algún consejo que sea relevante para ti, si vienen del género masculino será más indicado.

Consejo: «Existe una correlación directa entre la energía y los resultados positivos” –Joe Rogan.