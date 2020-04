Escorpio – Horóscopo del 11 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Toma decisiones que no estén basadas en el control, a nadie le gusta que le digan qué hacer y qué no, es tiempo para reconocer esto en ti y cambiarlo, sé compasivo contigo mismo.

Dinero:

Reconoce que todo está muy bien, obtienes lo que mereces por tu labor y eso te hace feliz, es el momento de ser prudente y actuar de manera racional.

Salud:

No seas temperamental, los nervios pueden traicionarte, busca calmar tu mente y relajarte, concéntrate en obtener lo mejor de la situación.

Consejo:

Confía más en tu pareja o familia cercana, no estás solo en estos momentos no te hundas en tu angustia, todo mejora.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.



Diario:

Hoy en día de Mono de Madera Yang, te encuentras en daño con el Mono, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Evita tener juntas de trabajo o dar tu opinión sobre algo, puedes sentirte como si nadie la valorara y todos te juzgaran. Hay que aprender a no tomárselo todo tan personal.

Salud:

Realizar una meditación, centrarte en agradecer por lo que tienes y visualizar lo que deseas, son ejercicios muy positivos que puedes hacer para contrarrestar lo negativo del tu día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No es momento de sentarte a pensar sobre lo que no paso y nunca pasara, trata de vivir lo más concentrado/a al presente. Te sentirás mucho mejor. Las mujeres a tu alrededor podrían ayudarte en este aspecto.

Dinero:

No es un buen día para que cierres una venta o un negocio importante, tendrás adentro de ti mucha paranoica y desconfianza. Es preferible hacerlo cuando te sientas cien por ciento seguro/a.

Consejo: Un gran error es arruinar el presente, recordando un pasado que ya tiene futuro.