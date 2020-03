Escorpio – Horóscopo del 31 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Recibe lo que te ofrecen sin poner tanta excusa, vive intensamente con la persona que está a tu lado, aprecia lo bueno, los aprendizajes y el estar.

Dinero:

No estés en escasez, no es necesario pensar que todo está de mal en peor, eso no es real, deja el miedo a un lado y verás que todo se soluciona.

Salud:

Autocuidado, tranquilidad y paciencia eso te llevará a la armonía del alma, no te disperses, sigue los consejos. Escucha y atiende.

Consejo:

Respira profundo, inhala, exhala, todo está bien, no indagues sobre lo que sucede ni por qué sucede, tan solo recíbelo como un regalo del universo. Para volver al centro, debes estar atento.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, te encuentras en un día oficial de destrucción. Ten presente las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

No es un día propicio para realizar juntas para aprobar negocios, campañas o estrategias. Es preferible aplazarlo a un día más positivo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realiza actividades relajantes, que no involucren un esfuerzo muy alto. Es mejor estar en la tranquilidad de tu hogar haciendo ejercicios como yoga o meditación.

Amor:

Es posible que la melancolía invada tu cuerpo hoy, debes ser fuerte y tratar de mantener una actitud positiva. Todo es pasajero, recuerda eso.

Dinero:

El día no promueve resultados positivos en el área económica. Es preferible limitarse a la planeación y no a la ejecución.

Consejo: La gente cree que la paciencia es pasiva, y no es así. La paciencia es activa. Es fuerza controlada.