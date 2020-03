Escorpio – Horóscopo del 30 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Aprovecha para expresar tu amor y sentimientos, no te encierres aunque sea lo que normalmente haces. Es momento de compartir con quienes amamos.

Dinero:

Usa tus recursos de forma que te causen tranqulidad y estabilidad, invertir en tu bienestar es lo mejor que puedes hacer.

Salud:

Es momento de reflexión, no debes seguir manteniendo esos comportamientos que te causen dolor o inestabilidad. Es momento de ser compasivo contigo mismo.

Consejo:

No te encierres, estar aislado no significa alejarse de todos, aprovecha la tecnología para mantener contacto y actividad.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, estas en daño con el Mono. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Es posible que se te presenten algunos conflictos sin una causa real, trata de no involucrarte ni tratar de resolverlos. Concéntrate en tus labores.

Salud:

Vivir en nostalgia no hace que disfrutes el ahora, debes liberarte de lo que ya paso. Escribe una carta con todo lo que quieres desprender, di unas palabras y luego rómpela o deja que el agua se la lleve. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es importante que consigas un espacio propio para reflexionar sobre tus sentimientos, si tienes dudas o te sientes algo confundido/a será muy beneficioso para aclararte.

Dinero:

Tienes la sensación de que quieren estafarte o engañarte, es preferible no prestar tu ayuda o no pedir préstamos. Espera a un día más favorable.

Consejo: “La peor experiencia es la que mejor enseña” –Kovo.