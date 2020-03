Escorpio – Horóscopo del 19 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta la actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Hoy estás pensando que tu relación de pareja no está pasando por el mejor momento, es posible que haya que dinamizarla o descubrir en realidad qué está pasando, puede que solo tu sientas eso, averigua qué sucede en realidad.

Dinero:

Puedes descansar hoy tranquilamente, la prosperidad es tener familia, salud y un plato para compartir. Te gusta la vida buena y los excesos, no es necesario llegar a los extremos para disfrutar.

Salud:

Hoy cuídate de comer o beber demasiado, es mejor que salgas a disfrutar de una buena caminata, la mejor compañía: tú mismo. El momento es ideal para dejar la tensión, el desorden trae caos.

Consejo:

Comienza a escuchar un podcast o leer sobre los temas que te apasionan. Te olvidas por obviedad de que eres esencia y que el espíritu también se alimenta, es necesario que recuerdes tu propósito.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, las energías no son positivas, preferiblemente hacer actividades rutinarias.

Trabajo:

Para evitar cualquier tipo de conflicto, si es posible trabaja desde casa hoy. No te expongas a los riesgos que existen.

Salud:

Vive tu día lo más tranquilo que puedas, se prudente con tus pasos y al manejar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

El sexo opuesto no es tu mayor aliado hoy, darse un respiro es esencial para evitar alguna situación complicada. Apóyate en tu mismo género.

Dinero:

No es un buen día para cerrar negocios, firmar contratos o vender por grandes sumas, te evitaras escenarios de estrés

Consejo: La gente te inspira o te agota, escoge sabiamente.