Escorpio – Horóscopo del 17 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Hay un movimiento especial en este mes, crees que todo está perdido, así que bájale a la intensidad, entras en profundas tristezas innecesarias; si quieres pareja, la encontrarás siempre y cuando no quieras volver todo una competencia.

Dinero:

Estabilidad en tus finanzas, no hay afanes, siempre te acompaña la buena fortuna. El tiempo está muy fluctuante, así que se realizan cambios profundos.

Salud:

Pasa un día en tranquilidad, todo te apasiona y tu mente está en constante movimiento, medita y busca la calma que requieres en este momento.

Consejo:

Quisieras tirar la toalla y olvidarlo todo, pero no, son momentos donde se creen perdidas las ganas de hacer; eso pasa, no hay que alimentar ese desgano con la culpa, el miedo y la rabia, por el contrario saca todo ese potencial que tienes y revierte el sentimiento.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, ¡te encuentras triangulando con el día! Eres muy afortunado/a.

Trabajo:

Tus ideas tienen mucho valor y hacen que las personas comiencen a creer en ti. Hazte notar y ejerce el liderazgo correctamente.

Salud:

Dejar fluir tu creatividad, puedes colorear, leer, diseñar o dibujar para lograr activarla.

Amor:

Inspiras confianza y lealtad, escucha a personas que necesitan de tu ayuda y aconséjalos con sinceridad, como un buen amigo lo haría.

Dinero:

Tienes una buena carga energética para comenzar un negocio o trato comercial, si se te presenta la oportunidad ponle toda tu dedicación.

Consejo: Grande es aquel que, para brillar no necesita apagar la luz de los demás.