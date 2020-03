Escorpio – Horóscopo del 16 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Si no tienes pareja busca tu mejor versión, disfruta de tu soledad, quizás así descubras que tienes el vaso lleno por añorar el pasado; es hora de votar el agua y comenzar a llenar el vaso de nuevo. Seguro que cuando lo hagas, encontrarás a esa persona más cerca de lo que imaginabas.

Dinero:

Tienes un proyecto en curso es hora de ejecutarlo, no lo aplaces, sigue con la motivación de llevarlo a feliz término.

Salud:

Muévete, no más investigaciones por hoy. La vida te espera afuera, los rayos del sol te esperan, disfruta del mundo.

Consejo:

Suelta el pasado y no pienses en el futuro, descubre que tienes todo un día para vivirlo en plenitud, comienza a sentir y vibrar con la energía que hay dispuesta. El universo recompensa, eso es merecimiento.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Tierra Yang, no pierdas de vista tus pertenencias, tienes una estrella que no te apoya este día.

Trabajo:

Un espacio de trabajo organizado y limpio hace que la mente se sienta a justo. ¡Inténtalo!

Salud:

En tu tiempo libre realiza ejercicios que ejerciten tu concentración como juegos de mesa o que requieran habilidades. Te mantendrán enfocado.

Amor:

No es un día indicado para tener acciones importantes con el sexo opuesto al tuyo, pasar tiempo contigo mismo es ideal.

Dinero:

Es importante recordar cuales son las pertenencias que llevas contigo, se precavido al pagar por algo y mantente alerta.

Consejo: Si quieres adelantar trabajo que tenías pendiente, es un buen momento para ponerte al día.