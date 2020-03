Escorpio – Horóscopo del 03 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: No puedes dejar el amor a un lado por tu vida profesional, lo mejor es que le dediques tiempo, preferiblemente esta noche.

Dinero: Será un día largo y lleno de retos, pero tienes que dar lo mejor de ti, si puedes, delega responsabilidades.

Salud: Te sentirás cansado, posiblemente no sea nada grave solo la carga laboral, no te permitas acostumbrar a estar así.

Consejo: Aunque solo confías en tus habilidades no eres un súper héroe, intenta designar responsabilidades.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Madera Yin, no creas todo lo que escuchas. Te encuentras en choque con la Serpiente.

Trabajo:

Tu y solo tú sabes quién eres y las capacidades que posees, se flexible, tolerante y empático el día de hoy, para fluir con la energía del día.

Salud:

Te puedes sentir algo confundido, vuelve a ti. Pasa tiempo contigo mismo, ve alguna película y relájate.

Amor:

No es recomendable conversar temas importantes el día de hoy, deja pasar y exprésate en un día más favorable como Cabra, Conejo o Cerdo.

Dinero:

Puedes dedicarte a estudiar tu plan de finanzas y manejar tus cuentas. No es un día para participar en transacciones.

Consejo: “El sabio no participa en chismes. El sabio prefiere el silencio” –Tao.