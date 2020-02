Escorpio – Horóscopo de 21 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: Le estas dando larga al compromiso con esa persona y no te estas dando cuenta que en verdad la estas perdiendo, por tu indecisión.

Dinero: Estas teniendo problemas en el trabajo y esto te esta agotando, si no ves posibilidades de mejorar la situación puedes empezar a buscar opciones, sin embargo, es muy importante que no dejes tus responsabilidades hasta que consigas algo seguro.

Salud: Los dolores de cabeza te acompañaran este día.

Consejo: Debes ser comprometido con tus sentimientos, principios y proyectos de vida, no vas a recibir lo que quieres, si no sabes que es.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, planificar es esencial para activar tus proyecciones a futuro.

Trabajo:

Ideal para hacer reuniones de trabajo y comenzar a estructurar algún proyecto o plan a largo plazo.

Salud:

Trata de re agendar tus citas médicas de hoy a un dia Conejo o Cabra. Por hoy conéctate con tu ser interior.

Amor:

Es recomendable que las decisiones importantes se efectúen en un dia más favorable, por el momento planear es la mejor elección.

Dinero:

Es un dia favorable para encontrar relaciones que te podrían beneficiar en tus proyectos económicos.

Consejo: Desconéctate definitivamente de situaciones que ya no van contigo.