Escorpio – Horóscopo de 16 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: No permitas que otras personas dañen tu relación, se integró y evita que pongan en tela de juicio tu reputación.

Dinero: Piensa en el futuro no te conformes solo con el ingreso del salario, piensa cómo multiplicar tu dinero.

Salud: Realiza ejercicio visualizando que es lo que quieres lograr en tu salud.

Consejo: La integridad es muy importante en tu vida, valórate.



CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día Buey de Tierra Yin, encontrarás dificultades para generar buenos resultados. Pero la energía del agua te ayudará a solventarlos.

Trabajo:

Puede que estés esforzándote mucho para algo que no está dando frutos, piensa con cabeza fría si vale la pena seguir.

Salud:

Rodéate de sitios de agua como lagos o cascadas, la energía te ayudará a que te sientas mejor.

Amor:

Te dejarás llevar por el momento y dejará fluir las energías. Esto te ayudará a que te desenvuelvas en situaciones ajenas a tu entorno.

Dinero:

Dia cerrado para transacciones económicas o comerciales. Tomate el día para seguir planeando y creando estrategias.

Consejo: Es bueno saber de todo un poco. Indaga sobre el mundo.