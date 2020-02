Escorpio – Horóscopo de 13 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: Quieres un amor estable y confiable, pero las señales que das aparentan todo lo contrario.

Dinero: Siempre creíste en ti, a pesar de lo que la gente dijera o pensara, hoy sientes como que has apostado mucho y aun no vez el fruto.

Salud: Sigues deprimido.

Consejo: El ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir.



CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, lo de adentro en ocasiones se valora más que lo de afuera.

Trabajo:

Permanece tranquilo, tu oportunidad está a la vuelta de la esquina. Sigue enfocado.

Salud:

Estás vulnerable a los sentimientos extremos, en momentos sientes alegría por doquier y luego te invade la tristeza. La meditación ayuda a controlar esos cambios de humor.

Amor:

Casarse es el mejor dia en la vida de los novios, pero si se celebra el dia de hoy podría causar algún tipo de caos en tu entorno. Cuidado y no te precipites.

Dinero:

Es normal pedir ayuda, no cargues con todo tu solo. Hoy el universo te acompaña en ese favor que tienes que pedir, no te preocupes demasiado.

Consejo: Deja el rencor a un lado, por si no sabías el más perjudicado eres tú.