Muere la cantante Zulya Kamalova tras una larga batalla contra el cáncer

La cantante y compositora australiana Zulya Kamalova falleció una semana después de una última publicación en Instagram en la que escribió: “No queda mucho”, según una publicación en su página de Instagram.

“Estos días oscilo entre la esperanza y la desesperación. Pero trato de concentrarme en la alegría, los buenos recuerdos y los momentos agradables. Ya sea viajando por Europa, poniéndome al día con amigos, disfrutando del tiempo que me queda. Me temo que no queda mucho. Así que concentrémonos en el amor”, escribió el 11 de septiembre.

“Los amo a todos y seamos buenos unos con otros. En esta canción tradicional tártara, Sania apa @o.m.f.o. y yo nos divertimos con los ritmos electrónicos y las melodías tártaras atemporales. También pueden escuchar al virtuoso intérprete de bayan tártaro si se desplazan por las fotos”, agregó.

La publicación de Instagram contenía fotos de ella con un niño. Su página la describía como una “cantante y compositora tártara ganadora del premio ARIA que vive en Australia”.

Según 7News, Kamalova murió una semana después de la publicación “desgarradora”. La causa de la muerte fue el cáncer, contra el que había luchado durante siete meses, informó 7News, describiéndola como una “cantante ruso-australiana”.

Según 7News, Kamalova “se mudó a Melbourne en 1991” desde Rusia, y finalmente lanzó seis álbumes y recibió un premio ARIA “al mejor álbum de música del mundo” en 2007 por “3 Nights”. También recibió una nominación por otro álbum en 2003, informó 7News. Los premios ARIA “son el evento más importante del calendario musical australiano: una celebración de todo lo que es grandioso y popular en la música local, y una oportunidad para mostrar a nuestros artistas a Australia y al resto del mundo”, dice el sitio web de los premios.

Zulya Kmalova murió después de siete meses “de sufrimiento y esperanza a partes iguales”, dice una publicación en su página de Instagram

Una publicación en la página de Instagram de Kamalova también confirmó su muerte. “Zulfia ‘Zulya’ Kamalova 1969-2024. Después de 7 meses de sufrimiento y esperanza a partes iguales, nuestra querida Zulya falleció pacíficamente en su casa a las 6:00 p. m., hora de Melbourne, el 18 de septiembre de 2024, con su hija, Zifa, y su pareja, Andrew, a su lado. Todos los que la conocieron y conocieron su música la extrañarán muchísimo. Que su memoria viva por siempre. Paz y amor para todos”.

El 18 de septiembre, Alexander Cheparukhin, su productor musical, escribió en Facebook: “Zulya nos dejó hoy. Poco después de su 55 cumpleaños. Todas sus últimas horas con ella fueron con su hija Zifa y su esposo Andrew”.

Agregó: “La última vez que hablé con ella fue a principios de la semana pasada. Sabía que sus días estaban contados, pero aún así no perdió la esperanza de un milagro. Estaba agradecida con todos los que la ayudamos a darle a la gente hermosas canciones. Recordé Kazán, Perm, Moscú. No puedo imaginar un mundo sin su voz”.

El 8 de septiembre, Kamalova escribió en Instagram: “La vista del atardecer desde la habitación del hospital parece bastante apocalíptica, pero bastante espectacular. Aprecio el momento presente, porque no hay otro momento más que el presente”.

Su productor musical también escribió: “Viva su voz”

Según la publicación de Cheparukhin, “Zulya era una persona muy buena, brillante, sincera y hermosa. He estado escuchando su música nuevamente todas las últimas semanas. Cantaba en muchos idiomas, pero mis canciones favoritas de Zuli son tártaras… Larga vida a su voz. Un recuerdo brillante”.

Los fanáticos escribieron tributos en los hilos de comentarios de Instagram de Kamalova. “Entristecida con esta noticia, es devastadora para todos… ¡nuestro amor y apoyo va para la familia y amigos de Zulya! Su legado no será olvidado ya que muchas personas en todo el mundo recordarán su increíble voz y canciones, y qué ser humano tan increíble era…”, escribió uno.

“El mundo ha perdido a una gran artista. El cielo ha ganado un gran espíritu”, escribió otro. “¡Zulya no! ¡Una luz brillante para siempre!”, escribió otro fan.

En agosto, Kamalova escribió en Instagram: “Cuando uno se enfrenta a la mortalidad 🙂 parece apropiado hablar sobre el libre albedrío. Siempre me he inclinado por este concepto. “Cuando tienes la oportunidad de evaluar tu camino (algo que irónicamente el cáncer puede darte), ves cómo la vida, el universo, Dios, el destino (como quieras llamar a esta fuerza) te llevan de una cosa a la siguiente. Pero parece haber algo en el centro (puedes llamarlo así): “sigue tu dicha”, o tu corazón, tu deber, o lo que sea, dependiendo de tu estado de iluminación :)”

Esta es la versión original de Heavy.com

