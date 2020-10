Estrella de ‘Home Improvement’ es arrestado por estrangular a su novia: ¿Quién es el actor?

Zachery Ty Bryan, conocido por muchos como Brad Taylor de ‘Home Improvement’, fue arrestado en Eugene, Oregon, el viernes por la noche después de ser acusado de estrangular a su novia. Bryan, de 39 años, quien interpretó al hijo mayor de Tim Allen en la popular comedia de ABC del año 1991 a 1999, enfrenta cargos de estrangulamiento, asalto en cuarto grado y por interferir en la elaboración de un informe policial, según registros públicos.

El Departamento Policial de Eugene le informó a Heavy.com a través de un correo electrónico que el viernes por la noche, a las 10:24 PM, los oficiales fueron llamados a una residencia después de que los vecinos informaron sobre una disputa física. Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a Bryan sentado afuera del departamento y a la víctima de 27 años en el apartamento de un amigo cercano.

De acuerdo con declaraciones de la policía, “una investigación encontró que durante la disputa, se informa que Bryan agredió a la víctima, le impidió respirar y le quitó el teléfono a la víctima cuando ella trató llamar al 911. Los dos han estado en una relación.” La policía declaró a Heavy.com que la víctima rechazó asistencia médica y Bryan “fue detenido sin incidentes”.

Bryan, quien había anunciado la separación de su esposa hace 2 semanas, fue ingresado en la cárcel del Condado de Lane en horas de la mañana del sábado

Según registros públicos, Bryan se encuentra en la cárcel del Condado de Lane, donde fue ingresado poco tiempo después de la una de la mañana del sábado, 17 de octubre. Se enfrenta a tres cargos, incluido el de estrangulamiento, que se considera un delito grave en casos de violencia doméstica, de acuerdo con The Register-Guard.

Aún no hay información sobre la próxima comparecencia del actor ante un tribunal.

Bryan y su esposa, Carly Matros, se separaron hace unas semanas después de 14 años y 4 hijos juntos. Se cree que la víctima del incidente de anoche es la novia de Bryan y no Matros, ya que su expareja vive en California. El 1 de octubre, Bryant publicó en Instagram: “Casi catorce años como mejores amigos, almas gemelas, compañeros y luego padres. Ha sido un viaje increíble, pero juntos decidimos pasar la página y seguir adelante.”

El viernes por la noche, poco antes del incidente, Bryan publicó una fotografía junto a cuatro mujeres en un club nocturno, acompañado de un texto que decía: “Buenas noches”.

Bryan se hizo conocido por su papel de Brad en “Home Improvement” y apareció en algunas películas antes de dejar de actuar

home improvment tim and brad talk about sextim and brad talk abount sex 2012-04-03T04:36:53Z

Bryan fue seleccionado como Brad Taylor en “Home Improvement” durante la década de 1990 y su personaje era conocido por meterse en problemas. Bryan también interpretó pequeños roles en otros programas de televisión como ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, ‘Veronica Mars’ y ‘Smallville’. Él también apareció en algunas películas como ‘The Fast and the Furious: Tokyo Drift’ en 2006 y ‘The Game of Their Lives’, de acuerdo con su perfil en IMDB.

Dejó de actuar en 2009 y después de unos años, brindó declaraciones al respecto a Fox News: “No extraño la actuación en lo absoluto. Son mis raíces, así que siempre estaré abierto a ello, pero siempre supe que algún día terminaría trabajando detrás de escena.” Bryan pasó de ser actor a producir sus propias películas y fundó Lost Lane Entertainment.

Según su biografía en el sitio web de su compañía de producción, “Sundance fue un momento especial para su película, THE KINDERGARTEN TEACHER, ganó el premio a “Mejor Director” y obtuvo críticas muy favorables por la actuación de Maggie Gyllenhaal y por la venta del proyecto a Netflix.” Sus proyectos más recientes fueron ‘Finding 52’, un documental, y Heavy, un thriller de venganza protagonizado por Sophie Turner.

Traducción al español del artículo original de nuestro sitio web Heavy.com.