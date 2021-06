Yuya: la famosa youtuber mexicana está embarazada

En la tarde del pasado sábado 12 de junio, Yuya la reconocida youtuber mexicana, causó gran revuelo en el mundo del internet al compartir con sus más de 16 millones de seguidores y fanáticos la feliz noticia de que está embarazada de su primer hijo.

Con la publicación de una tierna fotografía en blanco y negro y un fondo de playa, Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Yuya, la futura madre junto a su pareja, el cantante mexicano Jorge Siddhartha, aparece feliz reposando una de sus manos sobre su pronunciado vientre, la famosa anunció de la llegada del fruto de su amor.

“Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi. ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! 🌊 Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida. ✨🤍🌊🧡🌞✨”, fue el mensaje que acompañó post.

Además, la famosa youtuber publicó un video en su canal de YouTube, en el que la siguen más de 24,6 millones de personas, para presentar imágenes y dedicarle algunos mensajes a su hijo, video en el que se pueden escuchar los latidos del bebé y ver las tiernas imágenes de su más reciente ecografía.

“Este video lo hago con muchísimo cariño, para mi amado Mar (…) Han sido meses de cambios, reconocimiento y adaptación. Estoy feliz y también estoy nerviosa, sobrepasa cualquier sentimiento que haya vivido antes”, expresó la joven en la descripción de su video.

La mexicana de 28 años de edad, con más de 10 años creando contenido de estilo de vida y maquillaje, y fuera de una vida de polémica y de escándalos dentro del medio, se convirtió en una de las jóvenes más famosas que rápidamente consiguió el éxito empresarial al lanzar su propia línea de maquillaje, posicionándose como una de las marcas cosméticas más demandadas dentro del público juvenil latinoamericano.

Además, siendo también escritora de libros como los “Secretos de Yuya” en 2014 y de “Las Confesiones de Yuya” en 2015 , haciéndola aún más destacable en su profesión, fue escogida como Embajadora del Cambio en el programa de Desarrollo Sostenible de la ONU desde el 2017, de acuerdo a Caracol TV.

Es de señalar que, en noviembre del año pasado, varios medios informativos del entretenimiento especularon de que Yuya estaba esperando un hijo, pero la noticia resultó ser una “fake news”. Los medios asumieron un embarazo de la youtuber al verla con prendas holgadas en una fotografía de Instagram que, al momento de capturar la instantánea, el viento hizo que se inflara su atuendo, y que los periodistas tomaron como “La feliz espera”, según La Mega.

En el momento según Infobae, de acuerdo con la información que acompañó el video, Yuya tiene seis meses de embarazo, ya que el calendario que muestra al hablar del tiempo que ha pasado embarazada, comienza en enero del 2020.Así mismo, los medios informaron que la pareja llamara Mar a su bebé, pero que no se sabe cual es su sexo. Que se intuye puede ser un varón en cuanto la joven youtuber en el post de Instagram hizo énfasis en la palabra “él”.

“Dediqué la mayoría de este tiempo para conocer, reconocer y abrazar todos los cambios que estaban surgiendo dentro y fuera de mí”, es una de las frases que van dedicadas a Mar. Igualmente, la influencer acompaña con unas bellas palabras este video que grabó para que en un futuro su hijo las vea.

Yuya Escribió:

“¿Cómo es posible que el día de hoy tengo dos corazones latiendo dentro de mi cuerpo? Te dejo este video como una carta, como una foto o como un momento, para que algún día puedas ver que, desde tu primer latido, que mamá te ama y te acompaña. Sé que eres Mar porque hoy que habitas dentro de mí, aseguro eres inmensidad. Honestamente aún no puedo comprender la inquietante maravilla en la que se manifiesta y comienza una nueva vida”.

¿Quién es el afortunado y feliz padre?

De acuerdo a información de Infobae, Siddhartha es el padre del hijo que espera Yuya y con quien ha mantenido un sólido, pero reservado noviazgo por cerca de dos años, después de que ella terminó su relación con Beto Pasillas. Desde entonces, la pareja ha mantenido en un perfil bajo su relación y recientemente, el embarazo.

Jorge Siddhartha González Ibarra, artísticamente conocido como Siddhartha, es un músico de 30 años de edad, quien comenzó su carrera artística desde muy joven y, antes de ser cantante, se integró a la agrupación del género Indie Rock mexicano Zoé, pero de quien se separó al poco tiempo para comenzar su carrera como solista.

El cantante nació en Guadalajara, Jalisco, donde obtuvo sus primeros proyectos como músico, específicamente como baterista en bandas locales. González fue parte de Zoé desde su sencillo The Room, hasta el tercer álbum de la agrupación, Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea.

“Fue mi última etapa como baterista activo y me tocó afortunadamente estar con este proyecto que tuvo una gran repercusión en el rock de los últimos años. Fue muy enriquecedora y una experiencia llena de experiencias, valga la redundancia”, dijo para Conciertos Perú.

Desde entonces, su fama fue creciendo entre el mundo del Indie Latino y logró hacer otros dos álbumes más de forma independiente, siempre posicionándose en el Top de listas musicales y revistas como Rolling Stone México. Finalmente, en el año 2015 firmó con el sello discográfico Sony, con quien hasta ahora permanece. Algunos de sus temas más reconocidos son Ser parte, Tarde y Únicos.

El ganador de un Latin Grammy y Yuya, se hicieron novios en septiembre de 2019, durante un concierto en Guanajuato donde se confirmó por medio de su propia cuenta de Instagram que los dos mantenían una relación: “y quería compartirlo con ustedes”, escribió en sus historias sobre una foto de los dos abrazados. Por su cuenta, Yuya hizo lo mismo, algo que sorprendió a sus seguidores quienes no están acostumbrados a que la joven haga publica su vida íntima y personal a través de las redes sociales.

De otro lado, en referencia a su nuevo rol como futuro padre, Siddhartha también compartió en su cuenta de Instagram de la feliz noticia, que acompañó con dos fotos en la que aparece él y la madre mostrando el crecimiento de la pancita, y de la que celebró diciendo:

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea… Ahora entiendo que no estaba perdido, sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito. Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar. Los amo @yuyacst”.

Las redes explotaron con la noticia

Desde esta gran noticia, las redes pusieron toda su atención en Yuya y su embarazo. La influenciadora fue y sigue siendo tendencia en Twitter. Sus cientos de seguidores no pueden dejar de lado la inmensa felicidad que les produce este anuncio, y por ello dentro de toda la información alrededor de la famosa no podrían faltar algunos de los mejores “memes” compartidos por usuarios en las redes.

Asi fue mi reaccion después de ver que Yuya esta embarazada 😭❤️

La amoo🦋 pic.twitter.com/OaNzuXeEN0 — Angel Osuna 🦋 (@romerotroll) June 12, 2021

Todo México al saber que Yuya esta embarazada pic.twitter.com/Juow5fxWAU — Mireya 🇲🇽🏳️‍🌈 (@mireyazunigayep) June 12, 2021