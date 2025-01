Yolanda Saldívar, la asesina de Selena, pide la libertad condicional

Durante las ultimas horas, los medios locales de entretenimiento han dado a conocer la noticia de que Yolanda Saldívar, la mujer que asesinó a la cantante de Tex-Mex, Selena Quintanilla, ha solicitado libertad condicional, según reportó People en Español.

Yolanda Saldívar de 64 años de edad, que fue condenada a cadena perpetua por el asesinato en el año de 1995, de la intérprete de “Como la flor”, tiene programada una audiencia para el 30 marzo de 2025, en donde piden considera su caso, pues lleva 30 años en prisión y por ello, ha solicitado una petición de libertad condicional en Texas, según los registros en línea del Departamento de Justicia Penal de Texas, según Univision.

De igual manera, según People, un portavoz dijo al medio The New York Post, que durante sus años en la cárcel, Yolanda Saldívar ha gozado de buena conducta teniendo un récord casi impecable, por lo cual podría ser considerada para libertad condicional por su buen comportamiento.

Cabe destacar que Yolanda Saldívar se encuentra encarcelada en la prisión de la Unidad Patrick L. O’Daniel en Gatesville, Texas.

🔴 A 30 años del asesinato de la cantante Selena, su victimaria, Yolanda Saldívar, pasa por un proceso de revisión para… Publicado por RPP Noticias en Sábado, 4 de enero de 2025

El asesinato de Selena Quintanilla se dio el 31 de marzo de 1995, cuando Yolanda Saldívar, fundadora del club de fans de Selena, se reunió de la cantante de “Amor prohibido”, para hablar sobre unas irregularidades en las cuentas y dinero de las boutiques de Selena y de su club de fans, por lo que el padre de Selena, Abraham Quintanilla, decidió despedirla. A raíz de esto, Yolanda Saldívar disparó a Selena por la espalda en el motel Days Inn en Corpus Christi en Texas.

Yolanda Saldívar fue arrestada y declarada culpable de asesinato en primer grado y el 26 de octubre de 1995, siendo condenada a cadena perpetua. Cabe añadir que Saldívar en varias ocasiones ha declarado que nunca fue su intención matar a la cantante. En el documental “Selena and Yolanda: The Secrets Between Them” de Peacock, Yolanda Saldívar dijo que ella quería matarse con la pistola y no asesinar a Selena.

Finalmente, según Univisión, la familia de Selena Quintanilla y todos sus fans al rededor del mundo, han expresado en muchas ocasiones que se oponen rotundamente a la idea que de Yolanda Saldívar pueda ser considerada con el derecho a la libertad condicional, pues el crimen contra la cantante fue uno de los más terribles e impactantes en el mundo artístico.

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York