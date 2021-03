Muere el actor Yaphet Kotto, villano de James Bond: ¿De qué murió?

Murió a los 81 años el actor Yaphet Kotto, recordado por sus papeles en “Live and Let Die” (“Vive y deja morir”), de la saga James Bond, y “Alien” (“Alien – El octavo pasajero”). Su deceso se produjo por causas naturales a los 81 años en Filipinas, confirmó su esposa, Tessie Sinahon, en una publicación de Facebook.

“Interpretaste a un villano en algunas de tus películas, pero para mí eres un verdadero héroe y para mucha gente”, escribió en Facebook Tessie Sinahon, esposa de Yaphet Kotto. La noticia de su muerte también fue confirmada por el agente del artista, Ryan Goldhar.

Yaphet Kotto, Bond Villain and ‘Alien’ Star, Dies at 81 https://t.co/qYE6Ef6end — Variety (@Variety) March 16, 2021

La imponente figura de Yaphet Kotto dejó su huella en el cine de la década del setenta, a pesar de que nunca se convirtió en una figura de renombre mundial.

The great actor Yaphet Kotto has died. His wife just posted this information. I was fortunate to have been a FB friend and to have heard great stories from him. (He told a story involving him and Robert Mitchum which is one of the great actor tales of all time.) pic.twitter.com/ob02UUQ14o — Jim Beaver (@jumblejim) March 16, 2021

Con sus 190 centímetros de altura, Yaphet Kotto inició su carrera en cine a principios de los sesenta. Su debut fue en la película “Nothing But a Man” (1964) y “The Thomas Crown Affair” (1968).

Yaphet Kotto además tenía una destacada trayectoria en teatro. Los escenarios de la calle Broadway gozaron con su arte. Debutó en la obra “Otelo” (1968), una adaptación del texto del dramaturgo inglés William Shakespeare.

En 1969, en Broadway, reemplazó a James Earl en la obra “The Great White Hope”, ganadora del premio Pulitzer.

La consagración en el cine de Yaphet Kotto

A Yaphet Kotto le llegó la fama en 1972, cuando participó de la película “Across 110th Street” (“La mafia nunca perdona”).

Yaphet Kotto. My Mom’s favorite. He’s one of those actors who deserved more than the parts he got. But he took those parts and made them wonderful all the same. A star. Rest well, sir. pic.twitter.com/BqeuVc7DSB — Ava DuVernay (@ava) March 16, 2021

Sin dudas el pico de su carrera fueron películas como “Midnight Run” (“Fuga a la media noche”), en la que interpreta a un agente de policía al que el personaje de Robert De Niro le roba su placa.

A fines de la década del setenta, Kotto interpretó al villano Mr. Big en “Live and Let Die” (“Vive y deja morir”), una de las películas de la saga de James Bond.

También pasó a la historia como el técnico aeroespacial, Dennis Parker, en “Alien”.

Nominado al Emmy por interpretar a un dictador

Yaphet Kotto fue nominado a un premio Emmy por su interpretación del dictador ugandés Idi Amin en la película producida para la televisión en 1977 “Raid on Entebbe” (“Rescate en Entebbe”).

La nominación dio más impulso a su carrera. En 1987 compartió equipo de trabajo con Arnold Schwarzenegger en la película “The Running Man” (“El sobreviviente”).

Awww man. 😢 😢 R.I.P. to the legendary actor and consummate badass Yaphet Kotto. #YaphetKotto #RIPYaphetKotto pic.twitter.com/lNPaoyluSP — The Playlist 🎬 (@ThePlaylist) March 16, 2021

“O dicen que lleno la habitación. Soy un tipo negro de 200 libras (90 kilos) y 6 piel, 3 pulgadas. Creo que tengo esta imagen de un monstruo. Es muy difícil”, declaró el actor al Baltimore Sun en una entrevista de 1993, recogida este martes por la AFP.

El actor de ascendencia camerunesa detestaba que los productores solo lo tuvieran en cuenta para papeles de villano o películas de acción: “Quiero probar interpretar a un hombre mucho más sensible, un hombre de familia. Hay un aspecto en las vidas de las personas negras que no es correr y saltar”.

RIP the great Yaphet Kotto. “Can I finish my coffee? It's the onIy thing good on this ship.” pic.twitter.com/cOzpPzUWSs — gary graham (@thegarygraham) March 16, 2021

Murió en Filipinas a los 81 años. Lo lloran su esposa y seis hijos.

