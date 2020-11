¿Ximena Duque planea regresar a la actuación?

En una reveladora entrevista exclusiva con la revista HOLA! USA, Ximena Duque confesó que es inevitable que no extrañe la actuación y que en un par de años le gustaría volver al medio artístico con proyectos propios. Sin embargo, para la actriz su prioridad en estos momentos es su faceta como madre.

Al momento de ser cuestionada sobre si extraña la actuación, Duque fue muy sincera con su respuesta: “¡Sí, total! El otro día hice un Live y decía que a lo mejor a mis 38, tengo 35, y Skye va a nacer cuando tenga 36… quizá a los 38 pueda empezar a buscar mi camino nuevamente en el medio artístico o en producciones. Sí extraño, pero no extraño que controlen mi tiempo”.

La talentosa colombiana destacó que le gustaría trabajar en proyectos propios e incursionar en la producción: “Lo que me encantaría es volver al medio artístico con algo mío. Siempre he soñado con escribir algo, con producir algo y hoy en día tenemos muchas posibilidades. Ahorita estoy trabajando por ese propósito que si Dios quiere el día que vuelva a la pantalla sea con la historia que yo quiera, sea con el personaje que yo quiera, sea con el protagonista que yo quiera y poderla producir yo, poder tener ese control de alguna manera”.

La también empresaria mencionó que trabajará para hacer realidad su deseo de regresar al medio artístico antes de los 40 años de edad: “Si pasa, maravilloso, si no pasa, no pasa nada. Me siento plena, pero sí voy a trabajar para ello quizá en unos añitos, eso sí antes de mis 40”.

En la actualidad, Duque se encuentra en la dulce espera de Skye, su tercer bebé y segunda hija en común con su esposo, el empresario Jay Adkins. El nacimiento de la pequeña está previsto para el mes de febrero de 2021.

Ximena Duque: ¿En qué telenovelas ha participado y desde cuándo ha estado alejada de la actuación?

La actriz es una de las personalidades colombianas más representativas en la industria de las telenovelas de habla hispana en los Estados Unidos. Su carrera artística es respaldada por grandes producciones como “Santa Diabla”, “Corazón valiente”, “La casa de al lado” y “Dueños del paraíso”.

Ximena Duque ha estado alejada de la actuación desde el año 2017, sus últimos proyectos fueron “Milagros de navidad”, “La fan” y “Queen of the South”.

Desde que puso en pausa su carrera actoral, la intérprete se ha dedicado de lleno a su faceta como empresaria con Monat, una importante compañía de productos de belleza y cuidado personal.

Ximena Duque: ¿Planea tener más hijos?

En su entrevista con HOLA! USA, Duque detalló que no planea tener más hijos en un futuro. En la actualidad, la estrella es madre de Cristan y Luna, mientras que su hija Skye tiene previsto nacer en febrero de 2021.

“No, ya no. Me siento como cuando haces un check mark. Con Luna sabía que iba a volver a quedar embarazada porque lo queríamos, entonces me acuerdo que mi excusa para no ir al gimnasio era ‘ay, pero si igual me voy a volver a quedar embarazada’, pero ahorita con Skye ya no tengo excusas y ahora termino y me tengo que poner súper en forma nuevamente. Ya tenemos a nuestra dos niñas y Cristan, ya estamos súper bien”, mencionó la actriz.

A inicios del mes de agosto de este 2020, Ximena Duque sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar que se encontraba en la dulce espera de su segundo bebé con su esposo Jay Adkins. La pareja ha estado casada desde el mes de junio de 2017 y ya son padres de una hija en común: Luna Adkins Duque, quien nació en 2018.

