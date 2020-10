¿Cuántos hijos tuvo Eddie Van Halen?

Eddie Van Halen tuvo un solo hijo: su hijo, Wolfgang Van Halen. Wolfgang Van Halen es un músico talentoso que se unió a Van Halen cuando solo tenía 15 años.

Desafortunadamente, este 6 de octubre los medios confirmaron la muerte de Eddie Van Halen. El legendario músico murió a la edad de 65 años después de una batalla contra el cáncer de garganta. El artista anunció su diagnóstico por primera vez en 2001. Tras su fallecimiento, le sobreviven su esposa, Janie Liszewski, y su hijo, Wolfgang.

Esto es lo que necesita saber sobre el hijo de Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen.

Wolfgang Van Halen, de 29 años, escribió en un tuit el 6 de octubre que no estaba seguro de sobrevivir a la pérdida de su padre.

El escribió:

No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido esta mañana su larga y ardua batalla contra el cáncer.

Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de la pérdida.

Te quiero mucho, papá.