¡William Levy se escapó a Colombia y está con Carmen Villalobos!: ¿Qué hacen juntos?

En marzo pasado se dio a conocer la noticia de que William Levy regresaría este 2020 a las telenovelas, luego de haber permanecido alejado de ellas, tras su último melodrama en el 2013, llamado La Tempestad, que fue duramente criticado y que no contó con la audiencia a la que el actor estaba acostumbrado con sus historias de amor en la pantalla chica.

Y aunque la pandemia del COVID-19 retrasó ese proyecto, tal parece que Levy ya está listo para montarse en su nuevo reto, pues por estos días anda en Colombia, donde se rodará gran parte de su nueva telenovela, que es una versión de la exitosa “Café Con Aroma de Mujer“, que en los 90 protagonizaron Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker.

Así lo dejó ver la actriz Carmen Villalobos, quien también estará en el elenco del melodrama, donde no será la niña buena que protagonizará la historia junto a Levy, sino la villana que le hará la vida de cuadritos al galán y a la colombiana Laura Londoño, quien tendría el rol principal.

La actriz, recordada por la saga de Sin senos sí hay paraíso, donde dio vida a la inolvidable Catalina, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que aparece al lado del cubano, quien ahora luce más rubio que de costumbre.

Sobre la imagen, que encantó a sus fieles fans, la estrella de Telemundo, muy sonriente, le dio la bienvenida a su colega.

“Bienvenido a Colombia Willy”, comentó Villalobos, quien posó para el llamativo “selfie” con el actor.

La imagen fue tan exitosa, que en cuestión de horas logró casi medio millón de “likes”.

El compañero sentimental de Elizabeth Gutiérrez también manifestó su emoción de estar empezando el nuevo proyecto y de estar en semejante país.

“Que gusto verte mi Carmen. Gracias por la bienvenida. Amo tu tierra”, dijo el cubano.

El galán últimamente no se ha mantenido muy activo en sus redes sociales. De hecho, tras el accidente que sufrió su hijo Christopher en un carrito de golf en un campo privado en Miami, en octubre pasado, motivó un mensaje de Levy para agradecer por el apoyo a sus fans, y más recientemente, el pasado 11 de noviembre, el actor recurrió a su Instagram para rendir homenaje a los veteranos de guerra en su día.

Levy colgó en su red social una fotografía de un militar abrazando a su hijo con una bandera de Estados Unidos y aprovechó su publicación para agradecer a los uniformados y recordar que este país lo hizo volver a sentirse libre.

“Nunca olvidaré cómo me sentí cuando un régimen comunista me dio la libertad dada por Dios, y nunca dejaré de estar agradecido con el país que me la devolvió. Esta libertad es sagrada y no existiría sin nuestros veteranos”, dijo el tambien productor en su misiva. “Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los valientes hombres y mujeres que protegen a nuestro país. Cuando vea la bandera estadounidense, siempre recordaré su honor y sacrificio. #amor #libertad #respeto #veteranos”.

