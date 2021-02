William Levy confiesa que ama a Carmen Villalobos: ¿Por qué están juntos?

William Levy es considerado por sus fieles seguidoras como uno de los hombres más guapos y atractivos del mundo del entretenimiento, quien suele despertar todo tipo de ilusiones. Y aunque por años su corazón ha estado en manos de la madre de sus hijos, la actriz Elizabeth Gutiérrez, el galán cubano confesó esta vez que ama a otra guapísima mujer famosa.

El cubano de 40 años, quien está en Colombia grabando el remake de la popular telenovela “Café con aroma de mujer”, que protagonizaron hace más de 20 años la bella Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, habló con la revista People en español, y allí habló de la bella relación que sostiene con Carmen Villalobos, con quien comparte créditos en el melodrama. Ella hace las veces de antagonista en la serie.

“En la vida real nos queremos muchísimo, nos amamos. En la novela hay un agradecimiento enorme, un cariño, amor y aprecio de ambos. Esa relación va a ir evolucionando y trasformándose a medida que la historia se vaya trasformando y evolucionando”, dijo Levy, mostrando que el amor que siente por la actriz es fraternal. “No te podría decir más porque no sabemos qué puede pasar. Los [guiones de los] capítulos van llegando y nos van sorprendiendo. Todavía no tenemos el final; tenemos hasta el capítulo 50 y son 80”.

Y sobre el amor hacia Levy y hacia el personaje que interpreta en la telenovela, la estrella de Telemundo, reconocida por la serie Sin senos sí hay paraíso, dejó claro en People en español que el sentimiento es mutuo.

“La novela arranca con una pareja [William y yo] que tiene cinco años de relación establecida. En el camino ya se darán cuenta de si nos amamos, si nos odiamos [ríe]. Yo siempre lo voy a amar. [Mi] personaje de Lucía va a defender ese amor a capa y espada hasta el final”, comentó la actriz.

Y hablando más del amor de su personaje hacia el de Levy, Carmen Villalobos agregó: “Lucía ama a Sebastián. Lo que pasa es que confió mucho en que lo tenía a su lado, ese fue su gran error. Confió y creo que le dejó de echar agüita a la matica y entonces cuando se da cuenta dice: ‘Ups, ¿qué pasó aquí”.

la bella colombiana mencionó estar muy emocionada con este nuevo proyecto, y dijo que la movió a aceptar ese personaje porque es algo muy diferente a lo que siempre había hecho en la pantalla.

“Yo venía de hacer narcoseries [El señor de los cielos y Sin senos no hay paraíso], y dije: ‘Qué rico poder explorar otro género de serie’. Y, bueno, el tema del antagónico me movió un montón el piso porque qué rico no ser la buena, sino la que hace sufrir”, le dijo a la citada publicación.

“Aunque, ojo, esta es una villana muy real, muy humana. [Además] una historia tan emblemática como Café…, una de las novelas más importantes que ha tenido Colombia en su historia, ser parte de esta nueva versión es un sueño hecho realidad”, agregó Villalobos.

Levy por su parte, quien marca el regreso a las telenovelas después de 7 años de ausencia, dijo que su abuela y su mamá, quienes vieron la historia original de Café con aroma de mujer, están felices con verlo a él en este remake.

