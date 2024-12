Walmart y Target: ¿Estarán abiertos el 1 de enero de 2025?

¡Feliz Año Nuevo 2025! Mientras piensa en lo que necesita para el día de nochevieja y el año nuevo, es posible que deba hacer algunas compras de última hora, ya sea para una gran comida y decoraciones para el 2025 ¿Cuáles son los horarios de Walmart y Target para la víspera de fin de año y el 1 de enero de 2025? Siga leyendo para obtener más información.

¿Las tiendas Walmart cierran el 31 de diciembre de 2024?

No, las tiendas Walmart estarán abiertas en horario habitual durante el martes 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con el medio USA TODAY.

En cuanto al miércoles 1 de enero de 2025, todas las tiendas Walmart permanecerán abiertas en su horario habitual. Consulta el horario en tu tienda local.

Target estará abierto el día de nochevieja y fin de año

Todas las tiendas Target abrirán el 31 de diciembre y cerrarán a las 9:00 p. m., hora local, según dijo un portavoz al medio USA TODAY. De igual manera, el miércoles 1 de enero, todas las tiendas Target abrirán en su horario habitual. Consulta el horario de tu tienda local.

A continuación, se incluye un resumen de cómo funcionan otras tiendas y minoristas en la víspera de Año Nuevo. Los horarios pueden ser distintos a los del día de Año Nuevo. Consulte los horarios de su tienda local en línea o llamando a la ubicación.

1. Albertsons: Las tiendas están abiertas en horario regular, pero el horario de las farmacias puede variar.

2. ALDI: Las tiendas están abiertas en horario limitado. Cerrado el día de Año Nuevo.

3. Home Depot: Las tiendas están abiertas de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

4. IKEA: Las tiendas están abiertas de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

5. Jewel-Osco: Las tiendas y farmacias estarán abiertas en horario reducido.

6. Kroger: La mayoría de las tiendas cerrarán temprano.

7. Lowe’s: Las tiendas cierran a las 6:00 p.m.

8. Macy’s: Las tiendas estarán abiertas de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

9. Meijer: Las tiendas están abiertas de 6:00 a.m. a medianoche.

10. Rite Aid: Las tiendas están abiertas en horario regular.

11. Sam’s Club: Las tiendas cierran a las 6:00 p.m.

12. Safeway: Las tiendas están abiertas en horario regular, pero el horario de las farmacias puede variar.

13. Sheetz: Las tiendas están abiertas.

14. Trader Joe’s: las tiendas cierran a las 5:00 p.m.

15. 7-Eleven: la mayoría de las tiendas abren las 24 horas del día, los 7 días de la semana (incluso los días festivos), pero el horario de algunas sucursales puede variar.

