HORARIOS – Walmart en Viernes Negro 2020

Walmart estuvo cerrado durante el Día de Acción de Gracias, entonces, ¿cuál es el horario de la tienda para el Viernes Negro? De hecho, la cadena reabrirá para el Viernes Negro, pero no abrió este año para el Día de Acción de Gracias.

Las tiendas de Walmart abren en Black Friday a las 5:00 AM hasta las 11:00 p.m.

Según un comunicado de prensa de la compañía Walmart, las tiendas de Walmart abrirán a las 5:00 a.m. hora local durante el Viernes Negro. El 14 de noviembre, el horario de las tiendas se extendió de las 7:00 a.m. a las 11:00 p.m., a menos que una agencia gubernamental ordene lo contrario, compartió Walmart, pero las tiendas abrirán antes para el Black Friday.

El comunicado de prensa señaló:

La salud y seguridad de los clientes y asociados es la principal prioridad de Walmart. Para ayudar a brindar una experiencia de compra más segura, todas las tiendas Walmart abrirán a las 5:00 a.m., hora local, durante el Black Friday. Los clientes formarán una única línea recta para ingresar a la tienda. Los trabajadores entregarán carros de compras desinfectados a los clientes para ayudar con el distanciamiento social, y se colocarán embajadores de salud en las entradas para saludar a los clientes y recordarles que se pongan la mascarilla. Durante estos eventos de Black Friday en la tienda, Walmart medirá a los clientes en la tienda para ayudar a reducir la congestión y promover el distanciamiento social dentro de las tiendas. Se indicará a los clientes que compren en el lado derecho de los pasillos para poder seleccionar de manera fácil y segura los artículos del Black Friday que están interesados ​​en comprar.

Por supuesto, en algunas tiendas esto puede varias debido a las regulaciones locales, así que verifique primero antes de ir. Para conocer el horario de la tienda más cercana, consulte el buscador de tiendas, ya que el horario limitado puede variar según la ubicación. Puede ver otros cambios, ya que Walmart aún tiene requisitos y procedimientos para el COVID-19.