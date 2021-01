[VIDEO] ¡Esta fue la primera aparición de Simon Cowell en televisión con 28 años!

Simon Cowell es un nombre muy famoso estos días, pero ¿lo era en los 80?

En 1987, Cowell hizo su primera aparición en televisión, pero no fue como juez o productor… fue como un invitado de televisión “descontento”, en palabras de Smooth Radio.

Cowell y su compañero de piso aparecieron en el programa Right To Reply para ofrecer su opinión sobre la serie The Singing Detective. En ese momento, Cowell tenía solo 28 años.

Con una camiseta de los 80, el juez de American Idol criticó negativamente a los productores de The Singing Detective y criticó cómo describían el sexo en la serie. “Si vas a hablar sobre sexo, también puedes hacerlo al menos informativo e interesante”, dijo Cowell.

Continuó: “Cuando mostramos la serie a nuestros amigos, todos estuvieron de acuerdo en que probablemente era uno de los programas más aburridos que habíamos visto en nuestras vidas. En lugar de alentar a las personas a hablar sobre sexo y sexo seguro, que es algo importante, probablemente alentó a las personas a quedarse dormidas”.

Cowell no solo habla con la misma intensidad y convicción que todavía lo hace hoy, sino que los espectadores más avispado pueden notar que incluso mueve su bolígrafo a su manera característica.

Claramente, algunas cosas nunca cambian.

Los usuarios de YouTube responden al video

Simon Cowell ha estado ausente del programa en vivo de la temporada 15 de America’s Got Talent mientras se recupera de una cirugía después de una lesión en la espalda.

Los usuarios de YouTube han notado que existen muchas similitudes entre la versión actual de Cowell y la que se muestra en el clip.

Un usuario dijo: “Al menos nadie puede decir que su actitud cambió con la fama”.

Y un segundo escribió: “Mostró una personalidad fuerte desde una edad temprana. ¡Grande, Simon!”

Cowell, en todo caso, ha mantenido su firme determinación a lo largo de los años. Y esto se alinea con lo que tienen que decir quienes lo conocen de cerca.

En declaraciones a Variety, Cecile Frot-Coutaz, ex directora ejecutiva de Fremantle Media, compartió: “Simon es lo opuesto a la complacencia… Tiene ambición. No tiene miedo de traspasar los límites. No tiene miedo de luchar por lo que cree de manera creativa y quiere liderar el camino. Siempre está pensando, “¿Cómo lo hago mejor? ¿Que sigue? ¿Qué tenemos que hacer en Got Talent el año que viene para mantenernos a la vanguardia?. Nunca se duerme en los laureles. Nunca.”

La carrera de Cowell desde su primera aparición en televisión

A juzgar por cómo progresó la carrera de Cowell después de esta aparición, es seguro decir que dejó una huella en el público, incluso a la edad de 28 años.

En la época en que apareció en Right To Reply, Cowell estaba trabajando en la producción de varios éxitos musicales. Después de mudarse a otra empresa en 1989, Cowell encontró trabajo en BMG, trabajando como consultor de A&R.

No mucho después, convenció a los actores Robson Green y Jerome Flynn para que trabajaran con él y grabaran “Unchained Melody”. Como muchos saben, esta canción se elevó a la cima de las listas.

Desde entonces, el hombre de 61 años ha encontrado trabajo como gerente, ejecutivo discográfico y personalidad de la televisión, y ha sido juez de programas desde Pop Idol y The X Factor UK hasta America’s Got Talent y American Idol.