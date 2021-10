¿Vicente Fernández tiene muerte cerebral?

Durante este martes 12 de octubre el medio de comunicación mexicano, TVNotas aseguró por medio de su portal web, que el reconocido cantante mexicano, Vicente Fernández, de 81 años de edad, quien lleva más de dos meses hospitalizado fue declarado con muerte cerebral. “¡Se ha ido! Tristemente, los doctores le informaron a la familia que el cantante tiene úlceras en todo el cuerpo y sus pulmones están por colapsar”, se lee en la página web del medio de comunicación.

Además, en la publicación del medio mexicano, aseguraron que una amigo cercano a la familia, quien no quiso revelar su identidad, contó detalles sobre el verdadero estado de salud del artista. Una versión totalmente diferente a la brindada por su familia. “Un amigo de la familia nos dejó́ helados al revelarnos que tristemente, El Charro de Huentitán fue declarado con muerte cerebral y que sus médicos ¡ya no pueden hacer nada por él! Con dolor en mi corazón, puedo decirte que, aunque la familia ha dicho que don Vicente está respondiendo bien al tratamiento, la verdad es otra, ya no hay nada que puedan hacer por él””, escriben en la publicación.

De igual manera, la publicación describe más detalles del estado de salud. Según su fuente, afirmó que “a principios de la semana pasada, las cosas se complicaron. Don Vicente se encuentra conectado a dos ventiladores, con una traqueostomía y con una saturación de oxígeno en la sangre de entre 76% y 73%, niveles que son muy graves. Los médicos lo estabilizaban como podían, pero por desgracia, su cuerpo no resistió́ más”. Añadiendo que esta terrible noticia fue dada el pasado 5 de octubre. El pasado martes 5 de octubre, a la familia le dieron la peor noticia de todas: lamentablemente, don Vicente fue declarado con muerte cerebral”, concluye el articulo.

Uno de sus hijos desmintió esta versión

Pese a la afirmación de este medio, y por la gravedad de tal noticia que puso a temblar al mundo entero, y a los fanáticos del cantante, su hijo menor, Vicente Fernández Jr, por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, desmintió la noticia.

“Buenas noches! Es muy triste ver inventar noticias cómo está , totalmente inventada con el afán de lucro con el público de mi padre. La seudoperiodista que firmó @laurapalmersirenita y la revista @revistatvnotas tendrá que demostrar la veracidad de su reportaje. ES UN ASCO QUE ENGAÑEN AL PÚBLICO DE TAL MANERA . Y lo sostengo junto con toda mi familia”.

Asimismo, en otra publicación de Instagram, dieron a conocer un comunicado oficial, en el que aseguraron que el cantante se encuentra recibiendo de forma permanente cuidados especializados, que Fernández se encuentra estable, despierto, consciente e interactuando con familia”.

En comunicado se lee:

“Desde su ingreso hospitalario en el mes de agosto, nos ocupamos en la atención medica multidisciplinaria para mejorar el estado de salud del señor Vicente Fernández. Su familia ha estado a su lado en este proceso de enfermedad desde su ingreso hospitalario, miso que ha limitado su calidad de vida y ahora dependiente en forma continua de cuidado especializados de salud. Por el tipo de enfermedad y secuela presentados hasta el momento, lo ha mantenido en un estado estacionario, con una progresión lenta por lo cuál no muestra cambios trascendentes en su estado de salud. Actualmente se encuentra estable, en estado de despierto, consciente con interacción con su familia al momento de su visita. Muy dependiente de ventilación por medio de traqueostomía, su esfuerzo respiratorio aún es débil, esto generado por la misma enfermedad que afectaron sus nervios periféricos”

Por otra parte, su hijo, Alejandro Fernández le envió todas las fuerzas y cariño a su padre en este difícil momento.

“Siempre en mis pensamientos y mis oraciones, échale ganas jefe, todos te extrañamos, no sabes que gusto me dio ver esta foto!!! @_vicentefdez te amo y mucho ánimo, vas muy bien!

Hasta el momento, no se ha comunicado de manera oficial o por alguna de las redes sociales de los familiares del cantante, que este, tenga muerte cerebral. Por lo que hasta ahora, son solo rumores los que se han difundido rápidamente.

Finalmente, cabe recordar que ‘Chente’ fue ingresado al hospital de Guadalajara, Jalisco, el pasado mes de agosto, de emergencia debido a complicaciones en su estado de salud.

LEER MÁS: Los padres de Brian Laundrie retiran cestas de ropa sucia de su jardín [VIDEO]