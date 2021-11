¿Cómo obtener viajes gratis el día de Acción de Gracias de 2021?

No hay razón alguna para beber y conducir en la víspera de Acción de Gracias de 2021 o el Día de Acción de Gracias. Muchas empresas de transporte ofrecen viajes gratis para ayudar a mantener a las personas seguras en las vías. Si bebió demasiado o simplemente no tiene acceso a un automóvil, hay muchas opciones para obtener un viaje gratis o con descuento para las vacaciones de Acción de Gracias. Algunos programas se han suspendido para el Día de Acción de Gracias debido a la pandemia y las regulaciones locales. AAA, por ejemplo, no ofrece su programa de sobriedad para el Día de Acción de Gracias esta temporada debido a la pandemia. Pero aún existen otros programas que puede utilizar.

Códigos Uber gratuitos y con descuento

Si eres un usuario nuevo de Uber, es posible que los siguientes códigos te permitan obtener un viaje gratis o a precio reducido hoy.

Según RetailMeNot, Uber Promo y otras fuentes, los siguientes códigos pueden funcionar para obtener viajes gratis o con descuento, pero muchos están limitados solo a los usuarios que viajan por primera vez.

• NewRider25 por $2.50 de descuento en sus primeros 10 viajes, NewRider18 por hasta $3 de descuento en sus primeros seis viajes, NewRider16 por hasta $4 de descuento en sus primeros cuatro viajes y NewRider15 por hasta $5 de descuento en sus primeros tres viajes.

• Puede encontrar más códigos de cupón en RetailMeNot.

• Albuquerque y Santa Fe, Nuevo México: los residentes del condado de Bernalillo pueden usar el código THANKS2021 para obtener un crédito de hasta $10 de descuento en un viaje a partir del 24 de noviembre al mediodía hasta el 29 de noviembre a las 3:00 a.m. Solo disponible para los primeros 2,500 pasajeros elegibles. Informó KOB.

• Nuevo México: puede obtener un crédito de Uber de $15, sin incluir propina, con el código ENDWI2021 desde el 23 de noviembre hasta el 3 de enero de 2022, informó My High Plains. Esto está patrocinado por NMDOT y la Governors Highway Safety Association y Uber.

• Colorado: El bufete de abogados Sawaya ofrece viajes en taxi gratuitos para quienes celebran el Día de Acción de Gracias (del 25 al 28 de noviembre). Simplemente llame a un taxi, a Uber o Lyft, pague al conductor y envíe la factura a The Sawaya Law Firm para el reembolso de hasta $35. Puede enviar el recibo por correo o correo electrónico para el reembolso.

• Denver, Colorado: Olson Law Firm también ofrece un programa de viajes sobrios en la víspera y el día de Acción de Gracias para taxis, viajes en Uber y Lyft con recibo. Le reembolsarán si envía por correo su recibo o una captura de pantalla impresa junto con su licencia de conducir. Los paseos solo pueden ser en Denver, a partir de las 5:00 p.m. el día del feriado hasta las 11:00 a.m. del día siguiente, uno por hogar, un valor máximo de $30, solo ida. Está limitado a los primeros 500 participantes de un año calendario.

• Nueva York: Ciertas regiones de Nueva York (incluidas Utica, Rochester, Buffalo, Syracuse, Capital Region y Plattsburgh) tienen viajes gratuitos en Uber durante todo el año para las personas que han estado bebiendo, cortesía de Martin, Harding & Mazzotti. Estos solo están disponibles para empresas que se hayan inscrito para ser parte del programa de viaje compartido. Conozca más detalles aquí.

• Los Ángeles: Starpoint Attorneys at Law se está asociando con Uber, Lyft y compañías de taxis para ofrecer viajes gratis en la víspera y el día de Acción de Gracias. El viaje debe estar en la región metropolitana del condado de Los Ángeles entre las 5:00 p.m. el día del feriado y las 10:00 a.m. de la mañana siguiente. Debes tener 21 años o más. Es válido para un viaje de ida, límite de uno por hogar, con un valor máximo de $30 en cualquier lugar del área metropolitana de Los Ángeles. El valor máximo incluye una propina del 10% y la promoción se limita a las primeras 50 presentaciones.

• Rogers, Arkansas y Joplin, Missouri: Cottrell Law Office ofrece viajes gratuitos (a través de Uber, Lyft o viajes en taxi) en Rogers, Arkansas o Joplin, Missouri para la víspera o el día de Acción de Gracias, a partir de las 5:00 p.m. el día de a las 10:00 a.m. de la mañana siguiente. El reembolso máximo es de $25, por viaje sencillo, para mayores de 21 años, disponible para las primeras 100 presentaciones del año. Debe enviar un recibo, una copia de su licencia de conducir y un correo electrónico de PayPal para calificar.

• Texas: si se encuentra en la región de Houston, San Angelo, Austin, Odessa / Midland o Highland Lakes, Sutliff & Stout ofrece reembolsar el taxi o los viajes compartidos para la víspera y el día de Acción de Gracias, para viajes a partir de las 5:00 p.m. el día del feriado hasta las 10:00 a.m. del día siguiente. Debe tener 21 años o más y el viaje debe ser de ida, uno por hogar, con un valor máximo de $30. Está limitado a las primeras 1,000 presentaciones que envían por correo un recibo, una fotocopia de la licencia de conducir y un correo electrónico de PayPal con siete días de feriado.

• Turlock, California: Silva Injury Law también ofrece reembolsar taxis, viajes en Uber y Lyft para los residentes locales en la víspera y el día de Acción de Gracias que cumplan con requisitos específicos, con un valor máximo de $25. Deberá enviar por correo un recibo y una identificación con foto dentro de los 20 días y los reembolsos se limitan a las primeras 60 presentaciones.

• San Diego, California: Las Oficinas Legales de Kerry L. Armstrong ofrecen un programa para los residentes de San Diego similar a los anteriores, con reembolsos por recibos enviados por correo para viajes de ida y vuelta en Uber, Lyft o taxi en la víspera y el día de Acción de Gracias. Tiene un valor máximo de $30 y está limitado a las primeras 50 presentaciones.

SafeAuto tiene un concurso desde ahora hasta el 15 de diciembre. Siga a SafeAuto en Instagram y comente “Juega seguro” todos los miércoles cuando publiquen sobre cómo mantenerse sobrio mientras conducen. Comparte la publicación de tu historia. Cada semana, 200 personas serán seleccionadas al azar para recibir un vale de Uber de $25 y cinco recibirán una tarjeta de regalo de $500 por una estadía en un hotel, Yahoo! informó.

Tenga en cuenta que cualquiera de estos códigos de descuento se puede cancelar en cualquier momento.

Códigos y descuentos de Lyft

Si prefiere usar Lyft en lugar de Uber, los siguientes códigos pueden ayudar. Tenga en cuenta que muchos de ellos son solo para nuevos pasajeros. Lyft puede cambiar o cancelar estos códigos en cualquier momento. (Consulte RetailMeNot para obtener más códigos si estos no funcionan).

• WILLIS913371 – $10 de descuento en dos viajes

• CHRISTIAN08237 – $10 de descuento en un viaje

• PRISCILLA30070 – $5 de descuento en un viaje

• Scottsdale, Arizona: Scottsdale Injury Lawyers se está asociando con Uber, Lyft y compañías de taxis para ofrecer un viaje a casa en los feriados importantes, incluidos la víspera y el día de Acción de Gracias. Máximo un viaje por persona, $25 ida y vuelta, limitado a las primeras 25 presentaciones en el área metropolitana de Scottsdale. Deberá enviar por correo su recibo, una copia de su licencia de conducir y una dirección postal de devolución después de su viaje.

Programas adicionales de conducción segura para viajes

Se ofrecen programas adicionales de viajes seguros en todo el país.

• East Valley Waymo Rides: el servicio de conducción autónoma Waymo ofrece viajes a mitad de precio al público durante las vacaciones, Yahoo! Noticias informó. Desde el mediodía del 24 de noviembre al 2 de enero, cualquier pasajero que use la aplicación Waymo en el área de servicio de East Valley puede obtener un 50% de descuento en un viaje usando el código MADD21.

AAA no ofrece su servicio “Tipsy Tow” de Sober Ride este año

El programa Tipsy Tow y Holiday Safe Ride de AAA todavía están en pausa y no se ofrecerán para las vacaciones de Acción de Gracias y diciembre de nuevo este año, dijo un representante de AAA a Heavy.

